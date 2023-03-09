Микроэлектроника: Китайский импорт полупроводников и интегральных микросхем резко сократился. С чего бы?

MForum.ru
09.03.2023,
Возможных причин всего две, так что сторонники эффективности санкций могут радоваться тому, как США и союзники прижали экспорт в Китай, а те, кто за любыми событиями видит влияние прежде всего экономических факторов, могут и на этот раз сослаться на глобальный кризис, как на первопричину происходящего. Об этом рассказывает The Register.
Фактом остается то, что импорт полупроводников и микросхем в Китай сократился год к году по итогам января-февраля 2023 года, несмотря на то, что страна выходит из ограничений, которые было принято объяснять "борьбой с ковидом". И то, что США и союзники ужесточают ограничения на поставки в Китай оборудования и готовых полупроводников.
Данные таможенной службы Китая показали, что импорт ИС сократился на 26,5% до 67,58 млрд штук на сумму $47,2 млрд за январь-февраль 2023.
Объем импорта полупроводников сократился еще более драматично - на 45,1%, - обращает внимание The South China Morning Post. Это больше, чем по любой другой категории продуктов.
Импорт интегральных микросхем в Китай сократился в 2022 году впервые после 2004 года. По данным Bloomberg, в 2021 году он вырос на 17%, ранее, в 2020 году - на 22%, в 2019 году - на 6.6%.
Сокращается и экспорт в страны условного "запада". Второй по величине торговый партнер Китая - ЕС сократил закупки в Китае на 5%, третий, США, - на 10,6%; закупки в Японии снизились на 5,7%. Частично компенсирует эти сокращения крупнейший торговый партнер Китая - АСЕАН, который нарастил годовой объем торговли с Китаем на 9,6%.
Баланс остается положительным - при падении экспорта на 6.8% за первые 2 месяца 2023 года до $506,3 млрд, импорт сократился на 10,2% до 389,4 млрд. Причем экспорт последовательно снижается с октября 2022 года.
В Китае власти придерживаются версии экономических проблем, в частности, повышения процентных ставок многими странами, что приводит к снижению спроса за рубежом.
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теги: микроэлектроника
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