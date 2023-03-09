Спутниковая связь: В Европе не готовы ждать свою LEO-группировку

MForum.ru
09.03.2023,
Пока европейские чиновники и промышленность раскачиваются, готовясь к запуску проекта развертывания LEO-группировки IRISS, французский оператор сотовой связи Orange договорилась с OneWeb об использовании низкоорбитальной группировки этой компании для улучшения покрытия в сельской местности на всей территории своего присутствия - от Европы до Африки и Латинской Америки и "других регионов мира". В основном это сотрудничество станет основой для оказания B2B/B2O услуг. Об этом сообщает telecoms.com.
Подписание контракта с оператором Orange с его совокупной абонентской базой более 240 млн абонентов, является своего рода признанием проекта OneWeb перспективным и конкурентным по отношению к StarLink.
Кстати, на прошлой неделе компания Veon с ее около 200 млн клиентов на 7 рынках, подписалась на использование созвездия OneWeb для улучшения покрытия на развивающихся рынках.
OneWeb находится в стадии интенсивного наращивания своей спутниковой группировке, в частности, сегодня ракетой Space X должны быть выведены на орбиту еще 40 спутников, что доведет общее количество спутников в группировке до 582. Если запуск пройдет успешно, то останется 18-й и последний запуск для формирования группировки спутников, обеспечивающих глобальное покрытие.
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теги: спутниковая связь низкоорбитальные спутники OneWeb Orange тренды
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