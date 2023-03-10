Микроэлектроника: В Мичиганском университете переизобрели транзистор

10.03.2023, MForum.ru

Возможно слишком громкий заголовок, но разработка действительно интересная - ферроэлектрический транзистор FeHEMT, в котором к обычному HEMT-транзистору "добавлено ферроэлектричество".

Это позволяет на базе HEMT транзистора с введенным в него сегнетоэлектриком получать более резкое переключение, что дает выигрыш в энергопотреблении и обеспечивает более высокий коэффициент усиления.

Сегнетоэлектрический полупроводник создается на основе нитрида алюминия с добавлением скандия. Такой полупроводник может быть интегрирован с нитридом галлия - материалом, которому прочат немалые перспективы.

Источники: sciencedaily.com | overclockers.ru (иллюстрации)

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теги: микроэлектроника

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