Научные исследования: В МГУ изучают взаимодействие ферритов и терагерцового излучения

13.03.2023, MForum.ru

Современные технологии связи постепенно сдвигаются в сторону высоких частот. В частности, 6G, как ожидается, может задействовать частоты до 100 ГГц. Для работы на таких частотах нужны новые материалы. Как правило, надежды связывают с такими классами веществ, как ферромагнетики и антиферромагнетики.

Для экспериментов с терагерцовым излучением сейчас нередко пробуют взять антиферромагнетики. Заставить их работать не так просто, например, требуется воздействие низких температур и внешнего магнитного поля. На химфаке МГУ предлагают уделить внимание традиционным ферромагнетикам, способным работать без внешнего магнитного поля и не требуя столь низких температур. Как, в частности, всем известный еще по антеннам для транзисторных приемников, феррит кобальт.

Охлажденный феррит кобальта способен резонансно поглощать частоты до 350 ГГц без приложения внешнего магнитного поля. Причем это электронный резонанс. Интересно, что такими свойствами обладает не только феррит кобальта, в МГУ предлагают целый класс материалов, пригодных для терагерцовой спинтроники.

Подробнее (на англ.) - sciencedirect.com

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теги: терагерцы шестое поколение

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