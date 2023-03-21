Развитие сетей: МТС обеспечил связь на Култуминском ГОК

21.03.2023, MForum.ru

МТС заявляет, что первой обеспечивала связь на территории строящегося горно-обогатительного комбината на Култуминском полиметаллическом месторождении в Газимуро-Заводском районе Забайкальского края. Здесь будет работать до 1500 человек.

Култуминское месторождение находится в тайге. Сейчас строится первая очередь. МТС установила оборудование на высоте 30 метров. До сих пор сотрудникам была доступна только спутниковая связь, теперь можно звонить и отправлять SMS в радиусе до 2.5 км от возводимого комбината.

«Устойчивая связь необходима на всех этапах строительства: от проектирования до полноценного функционирования комбината. Появление мобильной сети позволяет оперативно решать производственные задачи, повышает безопасность и комфорт сотрудников. В дальнейшем уже существующую сеть можно расширить и адаптировать под производственные нужды предприятия. Умные устройства МТС, такие как датчики контроля и учета, а также интеллектуальное видеонаблюдение и другие цифровые решения экосистемы МТС могут быть использованы для автоматизации производственных цепочек, соблюдения техники безопасности и удаленного мониторинга процессов», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

пресс-релиз МТС

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теги: развитие сетей Забайкальский край МТС B2B

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