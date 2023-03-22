Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3

22.03.2023, MForum.ru

Смартфон Huawei Mate X3 будет представлен 23 марта, одновременно с серией P60. По информации Digital Chat Station, Mate X3 получит 7,8-дюймовый внутренний дисплей разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей представляет собой 6,45-дюймовый AMOLED-экран.

Приятным моментом является то, что новый шарнир поддерживает телефон открытым под разными углами.

В активе Huawei Mate X3 ожидаются 50-мегапиксельная основная камера IMX766 и поддержка перископическиго зума. Кроме того, Mate X3 предлагает беспроводную зарядку и водонепроницаемость IPX8. Емкость АКБ – 4800 мАч, мощность проводной зарядки 66 Вт.

Последний подтвержденный элемент спецификаций — чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Geekbench показал его вместе с 12 ГБ ОЗУ (скорее всего, речь идет об одной из модификаций).