MForum.ru
22.03.2023,
Смартфон Huawei Mate X3 будет представлен 23 марта, одновременно с серией P60. По информации Digital Chat Station, Mate X3 получит 7,8-дюймовый внутренний дисплей разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Внешний дисплей представляет собой 6,45-дюймовый AMOLED-экран.
Приятным моментом является то, что новый шарнир поддерживает телефон открытым под разными углами.
В активе Huawei Mate X3 ожидаются 50-мегапиксельная основная камера IMX766 и поддержка перископическиго зума. Кроме того, Mate X3 предлагает беспроводную зарядку и водонепроницаемость IPX8. Емкость АКБ – 4800 мАч, мощность проводной зарядки 66 Вт.
Последний подтвержденный элемент спецификаций — чипсет Snapdragon 8+ Gen 1. Geekbench показал его вместе с 12 ГБ ОЗУ (скорее всего, речь идет об одной из модификаций).
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.03. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай делает ставку на избранные компании / MForum.ru
07.03. [Новости компаний] Геополитика: В Германии могут нарастить ограничения на использования решений Huawei и ZTE / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен 10 Youth Edition / MForum.ru
27.02. [Новости компаний] Розница: Авито о росте продаж и популярных моделях / MForum.ru
20.02. [Новости компаний] Тренды: Растет проникновение смартфонов у пенсионеров / MForum.ru
22.03. [Новинки] Анонсы: HMD Global представила Nokia C12 Pro / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7x представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен iQOO Z7 / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Gionee F3 Pro, сочетающий элементы дизайна iPhone и Mi 11 Ultra / MForum.ru
20.03. [Новинки] Анонсы: Honor 70 Lite представлен официально / MForum.ru
17.03. [Новинки] Слухи: Vivo Y78+ получит ёмкую АКБ и строенную тыловую камеру / MForum.ru
17.03. [Новинки] Анонсы: Представлен itel P40 с АКБ 6000 мАч и экраном 6,6 дюйма / MForum.ru
16.03. [Новинки] Анонсы: Realme C33 2023 представлен официально / MForum.ru
16.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 10 Pro получит зарядку 260 Вт / MForum.ru
15.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Tecno Pop 7 / MForum.ru
15.03. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva 2 Pro появился в Amazon India / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Realme 10T 5G представят 21 марта / MForum.ru
14.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 и 20 Pro со Snapdragon 8 Gen 2 SoC замечены в Geekbench / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи:Redmi Note 12 4G готовится к релизу / MForum.ru
13.03. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 30i показался на живых фото / MForum.ru
10.03. [Новинки] Анонсы: Itel представила ультрабюджетный 4G-смартфон A60 / MForum.ru
10.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты внешность и спецификации Tecno Spark 10 5G / MForum.ru
09.03. [Новинки] Слухи: Meizu 20 Pro замечен на живых фото / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M14 5G появился в Украине / MForum.ru