Микроэлектроника: Tokyo Electron построит еще один завод

21.03.2023, MForum.ru

Крупнейший в Японии производитель оборудования для производства микроэлектроники Tokyo Electron планирует инвестировать 22 млрд иен ($168 млн) в постройку нового производства на северо-востоке Японии, сообщает DigiTimesAsia.

Это ответ компании на рост спроса на продукцию, необходимую для микроэлектронного производства.

Данное событие, на мой взгляд, наглядно свидетельствует о том, что разворот целого ряда стран к умощнению домашнего производства полупроводников, будет носить последовательный характер и мы будем слышать все о новых запусках полупроводниковых производств в США, Японии, Южной Корее, на Тайване, в странах Европы и, возможно, в Индии, Вьетнаме и Сингапуре.

Это, в теории, обеспечит рост доступности полупроводников и снижение цен на них. В безусловном выигрыше сейчас производители производственного оборудования, чья продукция будет востребована без особой оглядки на цены и даже сроки поставок.

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теги: микроэлектроника

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