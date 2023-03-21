Микроэлектроника: Tokyo Electron построит еще один завод

MForum.ru
21.03.2023,
Крупнейший в Японии производитель оборудования для производства микроэлектроники Tokyo Electron планирует инвестировать 22 млрд иен ($168 млн) в постройку нового производства на северо-востоке Японии, сообщает DigiTimesAsia.
Это ответ компании на рост спроса на продукцию, необходимую для микроэлектронного производства.
Данное событие, на мой взгляд, наглядно свидетельствует о том, что разворот целого ряда стран к умощнению домашнего производства полупроводников, будет носить последовательный характер и мы будем слышать все о новых запусках полупроводниковых производств в США, Японии, Южной Корее, на Тайване, в странах Европы и, возможно, в Индии, Вьетнаме и Сингапуре.
Это, в теории, обеспечит рост доступности полупроводников и снижение цен на них. В безусловном выигрыше сейчас производители производственного оборудования, чья продукция будет востребована без особой оглядки на цены и даже сроки поставок.
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теги: микроэлектроника
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