Виртуальные АТС: В Амурской области и в китайском Хайхэ вырос спрос на многоканальные номера

23.03.2023, MForum.ru

Об этом рассказывает МТС, в 1q2023 по данным оператора, количество виртуальных АТС, подключенных компаниями приграничных городов Благовещенска и Хэйхэ, выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший спрос формируют медицинские учреждения Китая, активно привлекающие российских клиентов.

Рост спроса последовал после снятия "антипандемийных" ограничений на пересечение границы с КНР. Многоканальные номера 8-800 активно приобретают компании, работающие в сфере ритейла, грузоперевозок и медицинского туризма.

«Жители регионов ДФО и центральных областей России приезжают в Благовещенск, чтобы посетить клиники или медицинские центры в соседнем городе Хэйхэ и санаториях Удалянчи. Связь необходима для предварительных консультаций, организации встреч с гидом и трансферов. Для Приамурья медицинский туризм – одно из перспективных туристических направлений, когда любой человек может совместить путешествие и получение медицинской помощи. Цифровые сервисы экосистемы МТС открывают для приграничного туризма широкие возможности, например, с помощью МТС Travel путешественники могут планировать свой отдых, составляя маршрут по известным местам региона, быстро и с комфортом бронируя и оплачивая гостиницы», - рассказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

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теги: виртуальные АТС 8-800 МТС Амурская область многоканальные номера

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