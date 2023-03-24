Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем

MForum.ru
24.03.2023,
Компания Huawei анонсировала смарт-часы Watch Ultimate. В модельном ряду производителя они расположены над GT 3 Pro и обладают еще более прочной конструкцией. В частности допускают погружение на глубину до 100 метров, что делает их подходящими для профессиональных дайверов.
Часы Ultimate оснащены круглым 1,5-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с частотой обновления от 1 Гц до 60 Гц. Большой корпус вмещает АКБ емкостью 530 мАч. Huawei обещает 14 дней автономной работы от одной зарядки для обычных пользователей, при активном использовании заряда аккумулятора хватит на 8 дней.
Huawei Watch Ultimate поддерживают беспроводную зарядку Qi с помощью прилагаемого зарядного устройства, обеспечивающего зарядку от 0 до 100% за 60 минут. Также новинка снабжена обычными датчиками для измерения частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и снятия ЭКГ.
Корпус имеет 16 водостойких элементов, поэтому Watch Ultimate могут выдерживать экстремальное глубоководное давление. Huawei даже поместила устройство в соответствии со стандартом водонепроницаемости ISO 22810 и стандартными испытаниями оборудования устройства EN13319, чтобы обеспечить 24-часовое погружение на глубину 110 метров (давление 10 АТМ).
Huawei Watch Ultimate также поддерживает режимом экспедиции — эта функция была разработана специально для людей, любящих активный отдых. Она использует возможности двухчастотного пятисистемного позиционирования GNSS, чтобы всегда обеспечивать точное отображение. С помощью устройства вы также можете устанавливать путевые точки, когда находитесь глубоко в пустыне или в лесу. А контроль уровня кислорода в крови может быть жизненно важным на больших высотах.
Часы Huawei Watch Ultimate получили корпус из жидкого металла на основе циркония, а один из ремешков представляет собой новый тип гидрогенизированного нитрилового каучука. Безель выполнен из керамики, а дисплей защищен сапфировым стеклом.
Huawei Watch Ultimate будут доступны в Великобритании и Европе с 3 апреля в двух версиях — Expedition Black (с каучуковым ремешком) и Voyage Blue (с элегантным металлическим ремешком). Цены в Китае установлены на уровне 5 999 юаней (880 долларов США / 800 евро / 710 фунтов стерлингов) и 6 999 юаней (1025 долларов США / 940 евро / 830 фунтов стерлингов). Мировые цены будут объявлены позже.
© Антон Печеровый,
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