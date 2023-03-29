Анонсы: Redmi Note 12 Turbo представлен официально

MForum.ru
29.03.2023,
Xiaomi в Китае анонсировала смартфон Redmi Note 12 Turbo. Основа «железа» новинки – недавно представленный чипсет Snapdragon 7+ Gen 2 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 3.1 емкостью 1 ТБ.
Redmi Note 12 Turbo оснащен 6,67-дюймовым OLED-экраном разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. В экране есть вырез для 16-мегапиксельной фронтальной камеры. На задней панели находится основная камера 64 МП, сверхширокоугольная 8 МП и макрокамера 2 МП.
За автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 67 Вт. В программной части – оболочка MIUI 14 на базе Android 13. Из коммуникативных интерфейсов отметим Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6, а также разъем для наушников и ИК-порт.
Redmi Note 12 Turbo выпускается в черном, синем и серебристом цветах. Цена на комплектацию 8/256 ГБ установлена на уровне 1999 юаней (290 долларов США). Модель на 12/256 ГБ оценена 2099 юаней (305 долларов), а версия на 12/512 ГБ — на 200 юаней дороже (30 долларов). Топовая версия 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ для хранения обойдется 2599 юаней (378 долларов США).
Кроме того, в рамках партнерства с Warner Brothers создана специальная версия Redmi Note 12 Turbo Harry Potter edition, которая предлагает тематический дизайн задней панели и аксессуары ограниченного выпуска. Redmi Note 12 Harry Potter Edition поставляется с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти по цене 2399 юаней (349 долларов США).
Продажи в Китае начнутся 31 марта. Международные цены и доступность пока не уточняются.
© Антон Печеровый,
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