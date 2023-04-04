Анонсы: Vivo Y02A получил Helio P35 и АКБ 5000 мАч

04.04.2023, MForum.ru

Компания Vivo представила смартфон начального уровня Vivo Y02A. Новинка получила упрощенный дизайн, но достаточно емкий аккумулятор – 5000 мАч. Однако мощность зарядки ограничена 10 Вт, кабель USB входит в комплект поставки.

На передней панели vivo Y02A расположился 6,51-дюймовый ЖК-дисплей разрешением 720p и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной селфи-камеры. На задней панели находится единственная камера разрешением 8 Мп.

Vivo Y02A оснащен весьма скромным чипсетом Helio P35 от Mediatek. Объем оперативной памяти составляет 3 ГБ, а объем встроенной памяти — 32 ГБ, для ее расширения есть специальный слот для карт памяти microSD. Возможности подключения ограничены LTE-сетями, также телефон поддерживает Wi-Fi на частотах 2,4 ГГц и 5 ГГц и поставляется с Bluetooth 5.0.

Фактически, Vivo Y02A является глобальным вариантом vivo Y11 (2023), анонсированным на прошлой неделе. Первым рынком для Vivo Y02A станет Бангладеш, где он предлагается по цене 12 499 батов, что немного ниже 120 долларов / 110 евро. Варианты цвета: «Космический серый» и «Синяя орхидея», оба уже доступны на веб-сайте компании.