Анонсы: OnePlus Nord Buds 2 – бюджетные наушники с активным шумоподавлением

05.04.2023, MForum.ru

OnePlus Nord Buds 2 является предложением для тех, кто хочет получить беспроводные наушники при ограниченном бюджете. Они оснащены активным шумоподавлением (ANC) и могут снизить фоновый шум на 25 дБ.

Время работы от одной зарядки – до 5 часов с включенным ANC и до 7 часов с отключенным. Хорошей новостью является то, что наушники поддерживают быструю зарядку и требуют всего 10 минут зарядки для 5 часов прослушивания музыки без шумоподавления . Кейс может обеспечить в общей сложности 27 или 36 часов прослушивания, в зависимости от статуса ANC.

Как и их предшественники, OnePlus Nord Buds 2 получили 12,4-мм драйверы и поддерживают звук Dolby Atmos. На борту также есть тюнер Dirac и эквалайзер Sound Master (они доступны через приложение HeyMelody). Возможности подключения обновлены до Bluetooth 5.3, но основы остались прежними: поддержка быстрой пары, игровой режим 94 мс, кодек AAC для музыки.

OnePlus Nord Buds 2 имеют класс защиты IP55 от пыли и воды, поэтому они не боятся дождя и пота. Их дизайн такой же, как и у оригиналов, с короткими ножками, на которых размещены сенсорные элементы управления. Nord Buds 2 выпускаются в цветах Lightning White и Thunder Grey, а OnePlus включила наклейки с эмодзи в розничную упаковку

Nord Buds 2 могут быть вашими за 70 евро / 70 фунтов стерлингов и доступны сразу. В Индии бутоны поступят в продажу 11 апреля по цене 3000 рупий.