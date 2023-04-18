Анонсы: Huawei Band 8 представлен официально

18.04.2023, MForum.ru

Huawei Band 8 можно считать скромным обновлением по сравнению с предшественником, большая часть аппаратного обеспечения сохраняется. Новый браслет без ремешка весит 14 граммов (по сравнению с 16 граммами), но в нем по-прежнему установлен 1,47-дюймовый OLED-экран с разрешением 194 x 369 пикселей.

Новый Band 8 имеет более «прямоугольный» вид с плоскими сторонами, а ремешок должен быть более удобным в обращении. Создавая новинку, Huawei сосредоточилась на дополнительных функциях, которые предлагает браслет: улучшенный трекер Huawei TruSleep 3.0, TruSeen 5.0 (для отслеживания сердечного ритма и других функций организма) и TruSport, который может распознавать 100 различных действий. Программное обеспечение также позволяет настраивать циферблат часов, так как доступно более тысячи предустановок. Некоторые из них также поддерживают AoD.

Приобрести Huawei Band 8 в версии без NFC можно за 269 юаней в зеленом, черном и розовом вариантах или 309 юаней за версию с поддержкой NFC. Также есть черно-оранжевая версия Huawei Band 8 Orange с тканевым ремешком за 279 юаней без NFC и 319 юаней с NFC. Предварительные продажи уже начались, а фактические поставки стартуют после 26 апреля. Специальная версия Orange поступит в продажу 31 мая.