MForum.ru
18.04.2023,
Huawei Band 8 можно считать скромным обновлением по сравнению с предшественником, большая часть аппаратного обеспечения сохраняется. Новый браслет без ремешка весит 14 граммов (по сравнению с 16 граммами), но в нем по-прежнему установлен 1,47-дюймовый OLED-экран с разрешением 194 x 369 пикселей.
Новый Band 8 имеет более «прямоугольный» вид с плоскими сторонами, а ремешок должен быть более удобным в обращении. Создавая новинку, Huawei сосредоточилась на дополнительных функциях, которые предлагает браслет: улучшенный трекер Huawei TruSleep 3.0, TruSeen 5.0 (для отслеживания сердечного ритма и других функций организма) и TruSport, который может распознавать 100 различных действий. Программное обеспечение также позволяет настраивать циферблат часов, так как доступно более тысячи предустановок. Некоторые из них также поддерживают AoD.
Приобрести Huawei Band 8 в версии без NFC можно за 269 юаней в зеленом, черном и розовом вариантах или 309 юаней за версию с поддержкой NFC. Также есть черно-оранжевая версия Huawei Band 8 Orange с тканевым ремешком за 279 юаней без NFC и 319 юаней с NFC. Предварительные продажи уже начались, а фактические поставки стартуют после 26 апреля. Специальная версия Orange поступит в продажу 31 мая.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
07.04. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС ищет поставщиков телеком-оборудования / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Huawei Watch Ultimate с 1,5-дюймовым дисплеем / MForum.ru
22.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Huawei Mate X3 / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: HTC Wildfire E2 Play – экран 6,82 дюйма и чипсет Unisoc / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Band 8 представлен официально / MForum.ru
18.04. [Новинки] Анонсы: Huawei Enjoy 60X дебютировал с АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
17.04. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Vivo S17 и S17 Pro / MForum.ru
17.04. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi 13 Ultra с уникальной камерой представлен официально / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Band 8 – нечто большее, чем просто ношение на запястье / MForum,.ru
14.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Power Bank 10000mAh 22.5W Lite / MForum.ru
14.04. [Новинки] Слухи: Poco F5 и F5 Pro получат три цветовых варианта / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi 13T Pro будет базироваться на Dimensity 9200 / MForum.ru
13.04. [Новинки] Слухи: Xiaomi Pad 6 со сдвоенной 50 Мп камерой представят 18 апреля / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Realme 11 Pro и 11 Pro+ будут поддерживать зарядку 67 и 100 Вт / MForum.ru
12.04. [Новинки] Слухи: Huawei Enjoy 60X будет оснащен АКБ емкостью 7000 мАч / MForum.ru
11.04. [Новинки] Слухи: Появилась информация о спецификациях Oppo Reno 10 Pro+ / MForum.ru
11.04. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC Wildfire E3 Lite на чипсете Unisoc / MForum.ru
10.04. [Новинки] Анонсы: POCO C51 появился в Индии / MForum.ru
10.04. [Новинки] Слухи: Ключевые спецификации Tecno Camon 20, Camon 20 Pro засветились в Google Play / MForum.ru
07.04. [Новинки] Анонсы: Lava Probuds N31 – бюджетные наушники с 45-ю часами автономности / MForum.ru
07.04. [Новинки] Слухи: Vivo X Fold2 получит Snapdragon 8 Gen 2 и зарядку 120 Вт / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Представлен Tecno Spark 10C с 6,6-дюймовым HD+ экраном и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
06.04. [Новинки] Анонсы: Объявлена дата анонса Vivo T2 5G and T2x 5G в Индии / MForum.ru