Слухи: Появились изображения защищенного смартфона Nokia XR30

MForum.ru
27.04.2023,
Спустя почти два года после того, как Nokia анонсировала защищенный смартфон XR20, появилась подробная информация о его преемнике — Nokia XR30, также известном как Nokia Sentry 5G. WinFuture поделилась множеством официальных изображений телефона в черном и зеленом цветах.
Дизайн XR30 лишь немного изменен по сравнению с его предшественником с похожим дисплеем и жестким пластиковым корпусом. Мы можем только предположить, что телефон сохранит защиту от воды и пыли IP68, а также сертификацию MIL-STD-810H от своего предшественника.
Кнопка питания/считыватель отпечатков пальцев и кнопки регулировки громкости расположены с правой стороны, а на противоположной стороне находится единственная кнопка, которая, вероятно, будет программируемой. Рядом с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем находится основная камера на 64 МП. Фронтальная камера 16 Мп размещена в вырезе экрана.
XR30 будет поставляться с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а также аккумулятором емкостью 4600 мАч с зарядкой на 33 Вт. Ожидается, что устройство будет запущено по цене 499 долларов.
© Антон Печеровый,
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