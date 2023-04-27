Слухи: Появились изображения защищенного смартфона Nokia XR30

27.04.2023, MForum.ru

Спустя почти два года после того, как Nokia анонсировала защищенный смартфон XR20, появилась подробная информация о его преемнике — Nokia XR30, также известном как Nokia Sentry 5G. WinFuture поделилась множеством официальных изображений телефона в черном и зеленом цветах.

Дизайн XR30 лишь немного изменен по сравнению с его предшественником с похожим дисплеем и жестким пластиковым корпусом. Мы можем только предположить, что телефон сохранит защиту от воды и пыли IP68, а также сертификацию MIL-STD-810H от своего предшественника.

Кнопка питания/считыватель отпечатков пальцев и кнопки регулировки громкости расположены с правой стороны, а на противоположной стороне находится единственная кнопка, которая, вероятно, будет программируемой. Рядом с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным модулем находится основная камера на 64 МП. Фронтальная камера 16 Мп размещена в вырезе экрана.

XR30 будет поставляться с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ памяти, а также аккумулятором емкостью 4600 мАч с зарядкой на 33 Вт. Ожидается, что устройство будет запущено по цене 499 долларов.