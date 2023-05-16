Развитие сетей: МегаФон улучшил мобильную связи в Красноярском крае - Верхнеусинское

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон улучшил мобильную связи в Красноярском крае - Верхнеусинское

16.05.2023, MForum.ru

 

 

 В небольшом селе Верхнеусинское Ермаковского района Красноярского края МегаФон:

  • переключил базовую станцию со спутникового канала на волоконно-оптический;
  • запустил дополнительные слои LTE (не сообщается на каких частотах, скорее всего, речь идет о LTE900 и LTE1800) Такая модернизация улучшила качество покрытия в населенном пункте, стабильность связи и доступные абонентам скорости.

пресс-релиз МегаФон

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теги: МегаФон развитие сетей Красноярский край

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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