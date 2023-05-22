Развитие сетей: МТС о развитии сети в Новосибирской области - Куйбышев и Барабинск

22.05.2023, MForum.ru

Тем, кто следит за развитием сети МТС в Новосибирской области, будет интересно узнать, что МТС нарастил скорости, доступные пользователям мобильного интернета в Куйбышеве и Барабинске. По данным компании, на треть выросли средние скорости доступа в сеть у жителей этих райцентров.

В частности, в Куйбышеве модернизация сети затронула большинство базовых станций, включая территорию старого города, промзоны (Барабинская ТЭЦ и Карачинский источник), автовокзал, Каинскую многопрофильную клинику, парк. Удалось добавить скорости мобильному интернету в частном секторе - в районе улиц Каинская, Энгельса, Кооперативная, Войкова и других.

В Барабинске в зону модернизации попали все районы, включая Барабинскую центральную районную больницу, Детскую поликлинику №2, железнодорожный вокзал, Центр культуры и отдыха и такие предприятия как Барабинский лесхоз, Барабинский Лесохимический комплекс, Мебельная фабрика и Пищекомбинат Барабинский.

«Районные центры Новосибирской области генерят порядка трети от всего интернет-трафика, потребляемого в регионе. Поэтому мы продолжаем усиливать сеть LTE, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет способствовать комфортному использованию цифровых сервисов, а также их внедрению на предприятиях Куйбышева и Барабинска, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации», — прокомментировал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Ранее МТС провела рефарминг частот, перераспределив их в пользу LTE на наиболее загруженных базовых станциях в пригороде Новосибирска. В "весеннюю волну" обновлений сети также вошли пригородные и дачные поселки близ Новосибирска: Кудряши, Марусино, Рыбачий, Барышево, Каменка и другие.

пресс-релиз МТС

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теги: МТС развитие сетей Новосибирская область

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