Развитие сетей: МТС о развитии сети в Новосибирской области - Куйбышев и Барабинск

MForum.ru
22.05.2023,
Тем, кто следит за развитием сети МТС в Новосибирской области, будет интересно узнать, что МТС нарастил скорости, доступные пользователям мобильного интернета в Куйбышеве и Барабинске. По данным компании, на треть выросли средние скорости доступа в сеть у жителей этих райцентров.
В частности, в Куйбышеве модернизация сети затронула большинство базовых станций, включая территорию старого города, промзоны (Барабинская ТЭЦ и Карачинский источник), автовокзал, Каинскую многопрофильную клинику, парк. Удалось добавить скорости мобильному интернету в частном секторе - в районе улиц Каинская, Энгельса, Кооперативная, Войкова и других.
В Барабинске в зону модернизации попали все районы, включая Барабинскую центральную районную больницу, Детскую поликлинику №2, железнодорожный вокзал, Центр культуры и отдыха и такие предприятия как Барабинский лесхоз, Барабинский Лесохимический комплекс, Мебельная фабрика и Пищекомбинат Барабинский.
«Районные центры Новосибирской области генерят порядка трети от всего интернет-трафика, потребляемого в регионе. Поэтому мы продолжаем усиливать сеть LTE, чтобы обеспечить потребности бизнеса и жителей в быстром мобильном интернете. Расширение емкости сети будет способствовать комфортному использованию цифровых сервисов, а также их внедрению на предприятиях Куйбышева и Барабинска, что особенно актуально в нынешней экономической ситуации», — прокомментировал директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.
Ранее МТС провела рефарминг частот, перераспределив их в пользу LTE на наиболее загруженных базовых станциях в пригороде Новосибирска. В "весеннюю волну" обновлений сети также вошли пригородные и дачные поселки близ Новосибирска: Кудряши, Марусино, Рыбачий, Барышево, Каменка и другие.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Новосибирская область
--
Публикации по теме:
20.05. [Новости компаний] Антифрод: VAF Incassator защитит кассу / MForum.ru
19.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил покрытием 4G месторождение на Камчатке - Агинское / MForum.ru
18.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС развивает сетевую инфраструктуру в Алтайском крае - село Сугаш / MForum.ru
18.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии сети в Амурской области - станция Поздеевка / MForum.ru
18.05. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС о развитии сети в Томской области - Томский район / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: iQOO Z7s 5G появился в Индии / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: iQOO Pad представят 23 мая / MForum.ru
22.05. [Новинки] Анонсы: Redmi A2 и Redmi A2+ дебютировали в Индии / MForum.ru
19.05. [Новинки] Слухи: Xiaomi Civi 3 дебютирует с чипсетом Dimensity 8200 Ultra / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo N53 с чипсетом Unisoc и АКБ 5000 мАч / MForum.ru
18.05. [Новинки] Анонсы: Представлен HTC U23 Pro со 108 Мп камерой на базе Snapdragon 7 Gen 1 / MForum.ru
18.05. [Новинки] Это интересно: Lenovo вошла в ТОП5 производителей смартфонов в Европе и Латинской Америке / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 30i получил чипсет Helio G85, 64 Мп строенную камеру и быструю зарядку 33 Вт / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 2 с чипсетом Dimensity 7050 и 50 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Слухи: Появились изображения iQOO Neo 8 и Neo 8 Pro / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Oppo F23 5G дебютировал с экраном 120 Гц и Snapdragon 695 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Vivo S17e упомянули на официальном сайте / MForum.ru
15.05. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 Fold получит 7,3-дюймовый дисплей / MForum.ru
12.05. [ПО] Анонсы: Представлена Wear OS 4 с большим число приложений и облачным резервным копированием / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78 c Dimensity 7020 SoC, 120 Гц экраном и 50 Мп камерой / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Realme 11 Pro+ дебютировал с 200 Мп камерой и зарядкой 100 Вт / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Sony Xperia 10 V — самый легкий телефон емкостью 5000 мАч с большим датчиком камеры / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Sony Xperia 1 V с многослойной матрицей Exmor T и 4K OLED-дисплеем / MForum.ru
10.05. [Новинки] Компоненты: Представлен 6 нм чипсет UNISOC T750 5G / MForum.ru
10.05. [Новинки] Анонсы: В Японии представлены Sharp Aquos R8 и R8 Pro / MForum.ru