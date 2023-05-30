Тренды: Мини-ЦОД в каждый двор!?

30.05.2023, MForum.ru

Сегодня тему затронули Ведомости в связи с проектом «Стратегии развития отрасли связи в РФ».

Первое, что мне вспоминается в ситуации, когда речь идет об идее массовой установке чего-то рядом с жилыми домами или предприятиями, это период культурной революции в Китае, когда в этой стране попытались организовать массовую выплавку металла силами населения. Разумеется, это было неэффективно и идея быстро провалилась. С мини-ЦОД ситуация иная?

Прежде всего, давайте определимся, что такое мини-ЦОД. Это компактный центр обработки данных, который может быть установлен на небольшой площади, потребляет не очень много энергии и предназначен для обслуживания небольшого числа пользователей. Отсюда его основные отличия от ЦОД: размеры, мощность, функциональность.

Как отличить большие ЦОД от их мини-версий? Если в рассматриваемом ЦОД число стоек не достигает и 1 тысячи - это, скорее, мини-ЦОД, если в нем нет и 1 сотни стоек - микроЦОД. А если стоек 1-10, то впору именовать его пикоЦОД или наноЦОД, впрочем, эти названия пока что практически не встречаются.

Оценка текущей доли мини-ЦОД в России - до 3% от общего объема вычислений, а в деньгах - порядка 1 млрд, такие цифры предлагает гендиректор GreenMDC. Оценки, конечно, значительно разнятся, вряд ли кому-то доступны точные цифры.

Но в Стратегии развитии отрасли связи в РФ на 2024-2035 нужно было продекларировать какую-то цель и поэтому туда записали, что доля мини-ЦОД в общем объеме вычислений к 2035 году должна составить 30%. Смелое предположение.

Нужны ли мини-ЦОД в массовом количестве, действительно ли их планируют устанавливать везде, где есть скопления людей, где люди живут или работают?

Вычислительные мощности все более уходят от «центра» сети, смещаются к ее границам, к пользователям. Это диктуется стремлением к сокращению задержек в передаче данных. Отсюда и интерес к мини-ЦОД, желание масштабировать их применение.

В России уже сформировался рынок поставщиков мини-ЦОД, можно перечислить такие компании как: Borey, С3 Solutions, Datark, GreenMDC, Utilex и и еще немало других.

Вместе с тем, стоит отметить, что на текущий момент аналитики расходятся в оценках перспективности мини-ЦОД. Одни уверены в том, что в перспективе следует ожидать сращивания мини- и микро-ЦОД с телеком-сетями, этому во многом способствует виртуализация сетевого оборудования. И тогда действительно ЦОДы будет становиться все меньше, смещаясь в направлении конечных потребителей информации. Другие справедливо указывают на то, что стоимость и скорость обработки информации в крупном ЦОД заметно меньше, чем при создании ЦОД меньшего размера, да еще в большом количестве.

Что же, это вечный спор децентрализации и централизации технических решений и, на мой взгляд, маятник развития технологий все время качается из стороны в сторону, делая оптимальным дрейф то в сторону централизации, то в противоположную. Сейчас явно будет расти интерес к мини-ЦОД, но выйдет ли эта технология из статуса нишевых решений. Совсем не обязательно. \\

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: тренды ЦОД мини-ЦОД

--