Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

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Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

01.06.2023, MForum.ru

В Китае дебютировали Honor 90 и Honor 90 Pro. Телефоны немного лучше своих предшественников, а наиболее впечатляющей особенностью является 200-мегапиксельная основная камера с сенсором ISOCELL HP3.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Honor 90 Pro оснащен чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,78-дюймовым 10-битным AMOLED-дисплеем с разрешением 2700 x 1224 пикселей. Панель имеет частоту обновления 120 Гц, поддержку HDR и яркость более 1000 нит. В вырезе экрана находятся две селфи-камеры — основная на 50 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера поддерживает запись видео 4К. В этом плане новинка идентична Honor 80 Pro.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Тыловая камера значительно обновлена – она основана на 200 МП сенсоре размером 1/1,4 дюйма и диафрагмой f/1,9. Пиксели имеют размер 0,56 мкм и достигают 2,24 мкм при объединении пикселей 16: 1. Сверхширокоугольная камера получила разрешение 12 МП и угол обзора 112 градусов, а также есть портретная камера на 32 МП с 2,5-кратным оптическим зумом и OIS.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Аккумулятор емкостью 5000 мАч поддерживает зарядку мощностью 90 Вт, и Honor утверждает, что для заполнения 56% требуется 15 минут. Также Honor 90 Pro оснащен двумя стереодинамиками и графическим процессором Turbo X для любителей игр. Другие характеристики включают в себя MagicUI 7.1 поверх Android 13, NFC и ШИМ-управление яркостью UHF 3840 Гц.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Honor 90 Pro доступен для предварительного заказа в четырех цветах: серебристом, черном, зеленом и синем. Цена версии на 12/256 ГБ составляет 3 299 юаней ($465), 16/256 ГБ — 3 599 юаней ($510), а 16/512 ГБ — 3 899 юаней ($550). Начало продаж назначено на 7 июня.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Базовый Honor 90 основан на чипсете Snapdragon 7 Gen 1, но Honor увеличила частоту самого мощного ядра Cortex-A710 с 2,4 ГГц до 2,5 ГГц. Аппарат оснащен 6,7-дюймовым OLED-экраном разрешением 2664 x 1200 пикселей (отображающим 1 миллиард цветов) с частотой обновления 120 Гц. Согласно официальному сайту, пиковая яркость составляет 1600 нит.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Селфи-камера – 50-мегапиксельный сенсор с апертурой f/2.4, аналогично модели Pro. В тыловой камере, аналогично Pro, используются 200-мегапиксельный основной и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный сенсоры, а третья камера представляет собой базовый 2-мегапиксельный датчик глубины вместо телеобъектива. Здесь нет OIS, но в телефоне будет EIS.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Аккумулятор поддерживает зарядку 66 Вт, без фирменного зарядного устройства речь идет о быстрой зарядке мощностью 40 Вт. Беспроводную зарядку ни Honor 90, ни Honor 90 Pro не поддерживают.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

Honor 90 также выпускается в четырех цветах. Зеленый, черный и синий с ледяным пером аналогичны Pro. Четвертый, серебристый, получил узор «звездный ромб». Цена версии 12/256 ГБ составляет 2 499 юаней ($355), вариант на 16/256 ГБ — 2 799 юаней ($395), а вариант на 16/512 ГБ — 2 999 юаней. ($425). Продажи начнутся 7 июня, когда телефон станет доступен в магазине Hi Honor в Китае.

Анонсы: Honor 90 и Honor 90 Pro с 200 Мп камерой представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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