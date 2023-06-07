Профориентация: Билайн открыл Дом связи в КидБурге

07.06.2023, MForum.ru

Можно по разному относиться к теме ранней профориентации детей, например, считать это просто развлечением. Факт в том, что сетевые развлечения типа КидБурга или Кидзании - это попытка познакомить детей с миром взрослых, рассказать им на понятном языке о ряде профессий и, главное, дать попробовать примерить на себя роль врача, пожарного, актера, редактора или шахтера. С понятиями "заработать деньги", "потратить деньги".

Детям, как правило, нравится, я проверял. Теперь можно будет попробовать себя и в качестве "инженера связи" - билайн сообщает об открытии игротеки этой профессии в Кидбурге.

Один Дом связи билайн уже запущен в Москве, в ЦДМ ("Детском мире"), открытие второго планируется на 12 июня в Петербурге в ТРК Радуга. Здесь есть и комната отдыха - важная опция для родителей, попробуйте увести своего ребенка из Кидбурга раньше, чем часа через 3.

Раньше в Кидбурге была игротека "МегаФон", открытая в 2017 году, интересно, она сохранилась?

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теги: профориентация билайн Вымпелком

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