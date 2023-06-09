Развитие сетей: МТС о развитии в Забайкальском крае - Заречное и Смоленка

MForum.ru
09.06.2023,
МТС улучшила покрытие LTE в селах Читинского района. По данным компании, доступные скорости мобильного интернета в селах Заречное и Смоленка выросла до 1.5 раз. В пресс-релизе не говорится за счет чего было "усилено покрытие", идет ли речь о рефарминге частот или об установке нового оборудования радиоподсистемы.
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теги: развитие сетей МТС Забайкальский край
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