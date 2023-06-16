Анонсы: Представлен Redmi 12 с Helio G88 SoC и 50 Мп основной камерой

16.06.2023, MForum.ru

Xiaomi анонсировала смартфон Redmi 12. Устройство является преемником прошлогоднего Redmi 11 и уже доступно в Таиланде.

Redmi 12 оснащен 6,79-дюймовым ЖК-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. В вырезе экрана находится 8 Мп фронтальная камера. На задней панели размещены основной сенсор разрешением 50 МП, а также 8 Мп сверхширокоугольный и 2 Мп макро.

Основа аппаратной платформы чипсет MediaTek Helio G88, которому помогают 4/8 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт памяти microSD. В программной части речь идет о MIUI 14 поверх Android 13.

Емкость АКБ – 5000 мАч, поддерживаемая мощность быстрой зарядки – 18 Вт. Также присутствуют боковой сканер отпечатков пальцев, разъем для наушников и класс защиты IP53 для защиты от брызг.

Redmi 12 выпускается в черном Midnight Black, голубом Sky Blue и светло-серебристом Polar Silver. Цена в Таиланде установлена на уровне 5 299 батов (153 доллара США) за комплектацию 8/128 ГБ. Основываясь на предыдущих слухах, можно утверждать, что в Европе Redmi 12 будет стоить 199 евро. Данных о сроках европейского релиза пока нет.