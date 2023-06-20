Развитие сетей: ВымпелКом улучшил покрытие мобильного интернета в популярных парках Москвы

MForum.ru
20.06.2023,
ВымпелКом сообщает, что проведены работы по улучшению качества услуг в 19 посещаемых парках и скверах Москвы. Это такие места как ВДНХ, парк Победы, Нескучный сад, Зарядье, сад Эрмитаж, сад имени Баумана и т.д. По данным компании позитивные изменения "накрыли" территорию в 1500 кв.км. Услуги сотовой связи в "зеленке" обеспечивают 516 базовых станций оператора.
В среднем, по заявлению компании, скорость мобильного интернет-доступа выросла на 19%. В Зарядье доступная скорость выросла на 58%. Общий объем скачивания данных в перечисленных локациях вырос на 20% (из пресс-релиза не ясно, за какой период). Если речь о периоде в 1 год, то это обычный, в общем-то, прирост потребления трафика. Если это за первые 5 месяцев 2023 года, то сказалось улучшение качества работы сети. Так или иначе, но важно отметить, что оператор продолжает развитие сети в Москве, в том числе, за счет развертывания новых базовых станций, а не только за счет оптимизации сети или рефарминга.
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теги: развитие сетей ВымпелКом билайн
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