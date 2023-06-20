Годовые собрания: МТС заплатит дивиденды

MForum.ru
20.06.2023,
МТС объявила о решении общего собрания акционеров - утвердить распределение прибыли и выплатить дивиденды по итогам 2022 финансового года в размере 67,2 млрд рублей или 34,29 руб на одну именную акцию МТС стоимостью 0,1 рубль каждая.
Дата закрытия реестра - 29 июня 2023 года.
Также утвержден новый состав Совета директором ПАО МТС (9 членов), избраны члены ревизионной комиссии, утверждено аудитором - АО "Деловые решения и технологии"; утверждены положения о Совете директоров МТС и Положение о вознаграждениях и компенсациях для членов Совета директоров МТС (новая редакция).
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теги: годовые собрания дивиденды МТС
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