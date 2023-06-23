Анонсы: Realme GT 3 с зарядкой 240 Вт в России оценили в 69 990 рублей

23.06.2023, MForum.ru

Realme GT 3 официально появился в России. Новинка появилась на веб-сайте Realme Russia и доступна для покупки через DNS, Мвидео, Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет. Realme GT 3 —переименованная версия китайского Realme GT Neo 5 240W.

На домашнем рынке GT Neo 5 представлен в фиолетовом, белом и черном цветах. Однако на российском рынке GT 3 появился только в белом и черном цветах.

Спецификации Realme GT 3 включают в себя 6,74-дюймовую OLED-панель с разрешением 2772 x 1240 пикселей, частотой обновления 144 Гц, 10-битными цветами, коэффициентом контрастности 5 000 000:1 и 100-процентной цветовой гаммой DCI-P3. Аппарат оснащен датчиком отпечатков пальцев под экраном и предлагает соотношение экрана к корпусу 93,69 процента.

На передней панели Realme GT 3 установлена 16-мегапиксельная селфи-камера Samsung S5K3P9SP04. На задней панели устройства размещена 50-мегапиксельная основная камера Sony IMX890 с поддержкой OIS, которая сочетается с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором и 2-мегапиксельной камерой-микроскопом. Кроме того, новинка оснащена С-образной светодиодной вспышкой на задней панели, которая может светиться разными цветами для уведомлений, зарядки и многого другого.

Realme GT 3 работает под управлением Android 13 с оболочкой Realme UI 4.0. Его аппаратная часть включает в себя чипсет Snapdragon 8 Plus Gen 1 и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4x. Объем встроенной памяти 1 ТБ (UFS 3.1), емкость аккумулятора 4600 мАч. Согласно информации производителя комплектное зарядное устройство может полностью зарядить GT 3 всего за 9,5 минут.