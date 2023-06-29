Смарт-антенны: В ЛЭТИ тестируют прототип смарт-антенны СВЧ для сетей 5G

29.06.2023, MForum.ru

Для сетей 5G миллиметрового диапазона нужны антенные устройства с поддержкой формирования луча, в идеале - несколько лучей. Именно такой разработкой занимается кафедра микрорадиоэлектроники и технологии радиоаппаратуры (МИТ) СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Прототип антенны состоит из трех основных элементов. Первый – это подрешетка излучателей. Она подключается к многоканальному приемопередатчику, который соответственно, передает и принимает радиосигналы. В свою очередь они попадают на второй элемент – проходную антенную решетку, представляющую собой массив из 100 антенных элементов (в форме квадрата 10 на 10 ячеек), который формирует лучи в заданных направлениях.

«Управление направлением излучения осуществляется с помощью встроенных в антенную решетку полупроводниковых диодов, которые изменяют свои состояния в зависимости от приложенного управляющего сигнала. Набор управляющих сигналов задаётся с помощью специальной платы управления. Большинство элементов антенны собраны из отечественных или коммерчески доступных компонентов». Решение гибридное, управление лучами обеспечивается в аналоговом режиме, но с использованием многоканальных цифровых приемопередатчиков для обеспечения пространственного разделения лучей. В ЛЭТИ уверены, что такой подход более энергоэффективен и дешев, по сравнению с полностью цифровым формированием диаграммы направленности. И, конечно, такая антенна более функциональна, если сравнивать ее с антенной без электронного управления.

В ближайшее время будут проводиться эксперименты с прототипом. Разработка идет с использованием средств гранта РНФ.

Больше информации о смарт-антенах.

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теги: ЛЭТИ антенны инфраструктура смарт-антенны

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