Анонсы: Honor Pad X9 – 11,5-дюймовый 120 Гц дисплей и 6 динамиков

07.07.2023, MForum.ru

Буквально вчера Honor выпустила Pad X8 Pro в Китае, теперь такой же планшет прибыл в Европу, хотя и под новым именем – Honor Pad X9. Планшет нацелен на работу с мультимедиа.

Honor Pad X9 получил довольно крупный 11,5-дюймовый IPS-дисплей со 100% охватом sRGB. Разрешение экрана 2000 x 1200 пикселей, частота обновления 120 Гц. В X9 установлено 6 динамиков — по два слева, справа и снизу. Нижние динамики предназначены для отражения звука по комнате, создавая 360-градусный звук, обеспечиваемый технологией Honor Histen.

Honor Pad X9 оснащен процессором Snapdragon 685 и работает под управлением MagicOS 7.1 (поверх Android 13). Он поддерживает Google Kids Space, а также приложение Family Link, так что родители могут устанавливать ограничения на доступ к контенту и ограничивать время использования устройства. Если у вас есть несколько устройств Honor, Honor Connect будет обмениваться уведомлениями между ними и упрощать передачу файлов.

Корпус Honor Pad X9 –металлический, толщина 6,9 мм, вес 495 г. За автономность отвечает АКБ емкостью 7250 мАч. На данный момент Honor Pad X9 предлагается только в одной конфигурации — Wi-Fi, 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Цена 250 евро, в Великобритании старт продаж 19 июля (цена 180 фунтов стерлингов), бонусом идут наушники Honor Earbuds X5.