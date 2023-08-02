Анонсы: Представлен Redmi 12 5G с 6,8-дюймовым дисплеем

02.08.2023, MForum.ru

В Индии компания Xiaomi представила смартфон Redmi 12 5G, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2. В остальном новинка довольно похожа на 4G-вариант и Redmi Note 12R только для Китая, от которого она отличается селфи-камерой.

Redmi 12 5G оснащен 6,79-дюймовым дисплеем с частотой обновления 90 Гц и разрешением Full HD+. Аналогично базовой модели Redmi 12, за автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт.

Конфигурация камеры иная: основной сенсор разрешением 50 МП (f/1,8) и макрокамера 2 МП (f/2,4) вместо сверхширокоугольного модуля 8 МП, используемого на версии 4G. На передней панели Redmi 12 5G установлена 8-мегапиксельная камера f/2.0 с пикселями 1,12 мкм.

Redmi 12 5G работает под управлением MIUI 14 поверх Android 13, а дизайн вдохновлен кристаллами и драгоценными камнями. Он предлагает стеклянную заднюю панель, которая является первой в серии Redmi. Толщина новинки чуть менее 8,2 мм. Также имеется базовая защита IP53 от пыли и водяных брызг.

Redmi 12 5G доступен в трех цветах: черном Jade Black, синем Pastel Blue и серебристом Moonstone Silver. Версия на 4/128 ГБ оценена в 10 999 индийских рупий ($133), вариант 6/128 ГБ стоит 12 499 индийских рупий ($150), а топовая конфигурация 8/256 Гб – 14 499 индийских рупий ($175). Старт продаж – 4 августа, в 12 часов дня. Приобрести Redmi 12 5G можно будет в интернет-магазине Xiaomi, Amazon и у местных офлайн-партнеров.