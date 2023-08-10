Развитие сетей: МТС в Забайкалье - Черемхово, Золотореченск и Хадакта

MForum.ru

Развитие сетей: МТС в Забайкалье - Черемхово, Золотореченск и Хадакта

10.08.2023, MForum.ru

МТС сообщает о запуске базовой станции 4G/LTE/GSM на территории села Черемхово в Красночикойском районе Забайкальского края, а также в селах Золотореченск, Оловянниковского района и Хадакта, Улётовского района.

 

 

Пресс-релиз оператора не содержит информации о задействованных частотах или доступных абонентам скоростях. Сообщается только о том, что услугами мобильного интернета 4G смогут теперь пользоваться почти 600 жителей Черемхово, живущим рядом с национальным парком "Чикой", где обитают редкие животные и птицы - манул, беркут, сапсан, дрофа и другие. Национальный парк кроме необычных обитателей известен также своими экологическим тропами к самой высокой точке южного Забайкалья горе Бурун-Шибертуй, таежному озеру Шебеты и Ламскому городку с необычными каменными изваяниями. Ежегодно в парк приезжает более 2 тысяч туристов.

«Запуск 4G в Черемхово, Золотореченске и Хадакте – часть планомерной работы компании МТС в Забайкальском крае по развитию сети высокоскоростного интернета в отдаленных населенных пунктах», - отмечает директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

МТС последовательно развивает сеть в Забайкалье. Только за 2023 год компания сообщала о появлении покрытия в таких селах как Бырка, Унда, Жидка, Узон, Хара-Шибарь, Байгул, Ареда, Погадаево, на станции Бушулей, в пригородах Читы (Смоленка, Заречный), на территории Култуминского ГОК.

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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край Забайкалье

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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