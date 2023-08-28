Развитие сетей: МТС в Забайкалье - оператор ускорил мобильный интернет в приграничном Забайкальске

MForum.ru
28.08.2023,
Оператор заявляет, что на треть нарастил скорости мобильного интернета в северной части города, который находится на "туристическом" маршруте Чита - Маньчжурия (Китай) за счет установки нового оборудования.
В зоне покрытия - почти 14 тысяч жителей Забайкальска.
«Для жителей края и соседних регионов Китай – популярное направление туризма. С упрощением условий пересечения границы заметно увеличился поток желающих после длительного перерыва побывать в соседнем городе. Чтобы путешественники в пути не ощущали цифрового дискомфорта, мы установили дополнительное оборудование и улучшили качество мобильной сети в приграничном Забайкальске, чтобы туристы еще в пути могли узнать, есть ли очередь на погранпереходе, спланировать перевоз багажа, обсудить рабочие вопросы с коллегами и родными до пересечения границы», - рассказал директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
Также МТС обеспечил связью села Черемхово Красночикойского района, Золотореченск Оловянниковского района, Хадакта Улётовского района, а также запустил новые BS в центре города Шилка и поселке Первомайском Шилкинского района.
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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
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