NB-IoT: МегаФон в Пермском крае запустил сеть NB-IoT для Лукойл-Пермь

MForum.ru
04.09.2023,
Сеть NB-IoT развернул МегаФон на основе 6 BS в Уинском и Бардымском округах на территории цеха добычи нефти и газа №6 ООО "Лукойл-Пермь". Сеть служит основой для цифровизации процесса добычи, в частности, она позволяет дистанционно собирать информацию о нефтедобывающих скважинах с замерных установок и управлять работой скважин.
Почему выбрали NB-IoT? По мнению участников проекта, этот протокол связи оптимален для передачи небольших объемов данных, прежде всего потому, что отличается низким энергопотреблением. Кроме того, датчики NB-IoT могут устанавливаться в труднодоступных местах, в закрытых помещениях, подвалах и подземных сооружениях. Вдобавок, каждая базовая станция способно обслужить одновременно до 50 тысяч устройств, что снижает требования к количеству BS и затраты на автоматизацию производства.
Это не первый проект МегаФон и Лукойл в области NB-IoT, ранее в 2019 году аналогичный совместный проект был реализован для цеха №7 той же компании. А в 2022 году запустили первую BS LTE/NB-IoT для цеха №6. У компаний есть планы по тиражированию успешно апробированного решения на другие объекты нефтяников.
Все базовые станции также обеспечивают покрытие LTE, что позволяет работать как операторам системы "Мобильный обходчик", так и поддерживает работу кадрового электронного документооборота на удаленных объектах "Лукойл-Пермь". Задействованы частоты в диапазонах ниже 1 ГГц и ниже 3 ГГц, что гарантирует обширное покрытие при сохранении высоких скоростей передачи данных.
Кроме того, развернутые компанией МегаФон базовые станции 4G обеспечивают телеком-услуги для специалистов, работающих на месторождениях, а также для жителей ряда близлежащих населенных пунктов: Амировка, Аспа, Асюл, Большой Ась, Забродовка, Малое Рогожниково, Нижний Сып, Печмень, Старый Ашап, Султанай, Сюзянь, Усаклы, Усть-Ашап и Чесноковка.
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теги: NB-IoT B2B IoT
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