Глобальная связь: Спутниково-сотовая связь - Vodafone заключил сделку с Amazon Project Kuiper

MForum.ru
05.09.2023,
Цель договоренности - расширение покрытия в труднодоступных районах, в Европе и в Африке. Это часть проекта компании по повышению доступности услуг 4G / 5G малообеспеченным сообщества.
Project Kuiper - это еще одна американская низкоорбитальная спутниковая технология, конкурент Starlink и других аналогичных проектов. Спутники Amazon начнут раздавать услуги подключения к сетям сотовой связи и интернет в 2024 году.
Генеральный директор Vodafone Group заявила, что договоренность с Amazon позволит обеспечить мобильную связь «многим из примерно 40% населения планеты, кто еще не имеет доступа к интернету».
Vodafone Group планирует обеспечивать как услуги прямой сотово-спутниковой связи, так и VSAT и услуги для предприятий, например, обеспечения для них резервных подключений в случае непредвиденных событий или подключения к услугам связи удаленных площадок.
Прямая спутниково-сотовая связь и удаленные подключения сегментов сотовых сетей, предприятий или домохозяйств к связи и интернету за счет низкоорбитальных спутниковых группировок - набирающий силу тренд. К счастью, важность данной темы осознают и в нашей стране и пытаются двигаться в том же направлении. К сожалению, к сложностям, связанным с отсутствием собственного производства электронных компонентов, прибавляются устаревшие космические технологии, в рамках которых нет возможностей для запуска спутников группировок многими десятками за раз. Это оказывает существенное негативное влияние на цену проекта, ведь если запускать эти небольшие спутники поштучно, проект получится слишком дорогим.
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теги: глобальная связь Vodafone Amazon Kuiper
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