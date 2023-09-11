Развитие сетей: МТС обещает на МДЦ-4 средние скорости в 30 Мбит/c от Апрелевки до Железнодорожного в Московском регионе

MForum.ru
11.09.2023,
МТС сообщает о завершении модернизации сети и запуске новых базовых станций вдоль МДЦ-4. По заявлению компании, средние скорости на маршруте составляют 30 Мбит/c, пиковая - 130 Мбит/c. В зоне покрытия - не только магистраль, но и пересадочные станции и населенные пункты в непосредственной близости от нового диаметра.
За последние 1.5 года МТС построила вдоль новой магистрали более 150 BS LTE, кроме того, часть базовых станций которые ранее обеспечивали поддержку слоя 3G, теперь также работают в сети LTE. В целом емкость сети выросла на 21%.
В рамках проводимой модернизации, МТС на 5% нарастила количество домохозяйств, подключенных к сети фиксированной связи компании - до 600 тысяч.
МДЦ-4 связывает более 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: развитие сетей МТС Московский регион МДЦ
--
Публикации по теме:
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлены TWS-наушники Buds T300 / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Narzo 60x с Dimensity 6100+ и 50 Мп камерой / MForum.ru
11.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Lava Blaze 2 Pro с 90 Гц дисплеем, 50 Мп камерой и Unisoc T616 / MForum.ru
08.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro+ с Kirin 9000s представлен официально / MForum.ru
07.09. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Продажи Realme C51 в Индии начнутся 11 сентября / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: В Китае появился смартфон Vivo Y78m / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 50 Lite представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor V Purse появился на живых фото / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 30 5G c 50 Мп сэлфи-камерой и записью 4К-видео представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro в Китае оценили в 6999 юаней / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Представлен концпет-смартфон Phantom Ultimate / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V29e представлен в Индии / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru