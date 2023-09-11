Развитие сетей: МТС обещает на МДЦ-4 средние скорости в 30 Мбит/c от Апрелевки до Железнодорожного в Московском регионе

11.09.2023, MForum.ru

МТС сообщает о завершении модернизации сети и запуске новых базовых станций вдоль МДЦ-4. По заявлению компании, средние скорости на маршруте составляют 30 Мбит/c, пиковая - 130 Мбит/c. В зоне покрытия - не только магистраль, но и пересадочные станции и населенные пункты в непосредственной близости от нового диаметра.

За последние 1.5 года МТС построила вдоль новой магистрали более 150 BS LTE, кроме того, часть базовых станций которые ранее обеспечивали поддержку слоя 3G, теперь также работают в сети LTE. В целом емкость сети выросла на 21%.

В рамках проводимой модернизации, МТС на 5% нарастила количество домохозяйств, подключенных к сети фиксированной связи компании - до 600 тысяч.

МДЦ-4 связывает более 20 районов столицы и несколько городов Подмосковья

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теги: развитие сетей МТС Московский регион МДЦ

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