Анонсы: Apple Watch Ultra 2 получили экран яркость 3000 нит

MForum.ru
13.09.2023,
Apple Watch Ultra 2 получили те же новые элементы управления жестами Apple S9 SiP и Double Tap, а также новый чип UWB для улучшенного отслеживания местоположения. Это по-прежнему крупное устройство с корпусом диаметром 49 мм и 1,92-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, пиковая яркость которого теперь достигает 3000 нит.
Срок службы батареи, как и у его предшественника, составляет 36 часов, но теперь он может увеличиться до 72 часов в режиме пониженного энергопотребления. Watch Ultra 2 получил модульный циферблат Ultra, который предоставляет пользователям максимум информации, используя внешний край дисплея.
Ночной режим теперь может автоматически активироваться с помощью датчика внешней освещенности. В программной части речь идет о WatchOS 10, которая может подключаться к периферийным устройствам для езды на велосипеде, таким как педали измерителя мощности, через Bluetooth для получения точных результатов.
Apple Watch 2 продаются по цене 799 долларов, предварительные заказы начинаются сегодня. Открытые продажи начнутся 22 сентября. Apple также добавила новые цвета ремешков для Alpine Loop (синий, индиго, оливковый), Trail Loop (оранжевый/бежевый, зеленый/серый, синий/черный) и Ocean Band (синий, оранжевый).
© Антон Печеровый,
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