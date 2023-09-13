Анонсы: Apple Watch Ultra 2 получили экран яркость 3000 нит

13.09.2023, MForum.ru

Apple Watch Ultra 2 получили те же новые элементы управления жестами Apple S9 SiP и Double Tap, а также новый чип UWB для улучшенного отслеживания местоположения. Это по-прежнему крупное устройство с корпусом диаметром 49 мм и 1,92-дюймовым LTPO OLED-дисплеем, пиковая яркость которого теперь достигает 3000 нит.

Срок службы батареи, как и у его предшественника, составляет 36 часов, но теперь он может увеличиться до 72 часов в режиме пониженного энергопотребления. Watch Ultra 2 получил модульный циферблат Ultra, который предоставляет пользователям максимум информации, используя внешний край дисплея.

Ночной режим теперь может автоматически активироваться с помощью датчика внешней освещенности. В программной части речь идет о WatchOS 10, которая может подключаться к периферийным устройствам для езды на велосипеде, таким как педали измерителя мощности, через Bluetooth для получения точных результатов.

Apple Watch 2 продаются по цене 799 долларов, предварительные заказы начинаются сегодня. Открытые продажи начнутся 22 сентября. Apple также добавила новые цвета ремешков для Alpine Loop (синий, индиго, оливковый), Trail Loop (оранжевый/бежевый, зеленый/серый, синий/черный) и Ocean Band (синий, оранжевый).