Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8

27.09.2023, MForum.ru

Сегодня Xiaomi провела глобальную сентябрьскую презентацию в Берлине, на которой были представлены серия Xiaomi 13T, а также новейшие умные часы от бренда – Xiaomi Watch 2 Pro – и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8.

Xiaomi Watch 2 Pro — полноценные умные часы на базе Google Wear OS с широким выбором сторонних приложений, доступных для загрузки. Часы поставляются в моделях «только с Bluetooth» или с поддержкой LTE, которая позволяет принимать звонки, текстовые сообщения и оставаться на связи даже без сопряженного смартфона.

Xiaomi Watch 2 Pro оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью до 600 нит. Часы поддерживают функцию Always-on-Display и получили 20 предустановленных циферблатов.

Основа «железа» новинки – носимая платформа Qualcomm Snapdragon W5 + Gen 1 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Также присутствует двухдиапазонное позиционирование GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и возможность подключения NFC. Watch 2 Pro водонепроницаемы до 5 АТМ и без ремешка весят 54,5 грамма.

Xiaomi Watch 2 Pro предлагает круглосуточное отслеживание сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также контроль сна и стресса. Watch 2 Pro также поддерживает отслеживание активности в более чем 150 спортивных режимах. Также отменим датчик биоэлектрического импеданса для оценки показателей состава тела, таких как процентное содержание жира в организме и мышечной массы.

Аккумулятор емкостью 495 мАч рассчитан до 65 часов работы в модели с Bluetooth и до 55 часов в варианте с LTE. Зарядка осуществляется с помощью фирменного двухконтактного магнитного зарядного устройства.

Стоимость Xiaomi Watch 2 Pro начинается от 270 евро за модель только с Bluetooth и от 330 евро за модель с LTE.

Smart Band 8, он же Mi Band 8, дебютировал в Китае еще в апреле и оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 490 x 192 пикселей. Band 8 поддерживает функцию Always on Display и может обеспечивать пиковую яркость 600 нит. Аналогично Band 7 доступно отслеживание здоровья и физической формы. Акселерометр Band 8 помогает отслеживать ваши движения в режиме реального времени и корректировать режим тренировки.

Время автономной работы батареи составляет 16 дней при обычном использовании и 6 дней при включенном режиме AOD. Зарядка осуществляется с помощью фирменного двухконтактного зарядного устройства, которое обещает полную зарядку за один час. Также отметим несколько официальных вариантов ремешков в различных стилях из кожи, нейлоновой ткани и металла. Дополнительно Xiaomi предлагает подвесной аксессуар, а также зажим, который можно прикрепить к обуви для более точного отслеживания и мониторинга положения.

Цена Xiaomi Band 8 составит 40 евро.