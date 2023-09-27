Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8

MForum.ru
27.09.2023,
Сегодня Xiaomi провела глобальную сентябрьскую презентацию в Берлине, на которой были представлены серия Xiaomi 13T, а также новейшие умные часы от бренда – Xiaomi Watch 2 Pro – и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8.
Xiaomi Watch 2 Pro — полноценные умные часы на базе Google Wear OS с широким выбором сторонних приложений, доступных для загрузки. Часы поставляются в моделях «только с Bluetooth» или с поддержкой LTE, которая позволяет принимать звонки, текстовые сообщения и оставаться на связи даже без сопряженного смартфона.
Xiaomi Watch 2 Pro оснащены 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением 466 x 466 пикселей и пиковой яркостью до 600 нит. Часы поддерживают функцию Always-on-Display и получили 20 предустановленных циферблатов.
Основа «железа» новинки – носимая платформа Qualcomm Snapdragon W5 + Gen 1 в сочетании с 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Также присутствует двухдиапазонное позиционирование GNSS, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 и возможность подключения NFC. Watch 2 Pro водонепроницаемы до 5 АТМ и без ремешка весят 54,5 грамма.
Xiaomi Watch 2 Pro предлагает круглосуточное отслеживание сердечного ритма и уровня кислорода в крови, а также контроль сна и стресса. Watch 2 Pro также поддерживает отслеживание активности в более чем 150 спортивных режимах. Также отменим датчик биоэлектрического импеданса для оценки показателей состава тела, таких как процентное содержание жира в организме и мышечной массы.
Аккумулятор емкостью 495 мАч рассчитан до 65 часов работы в модели с Bluetooth и до 55 часов в варианте с LTE. Зарядка осуществляется с помощью фирменного двухконтактного магнитного зарядного устройства.
Стоимость Xiaomi Watch 2 Pro начинается от 270 евро за модель только с Bluetooth и от 330 евро за модель с LTE.
Smart Band 8, он же Mi Band 8, дебютировал в Китае еще в апреле и оснащен 1,62-дюймовым AMOLED-экраном разрешением 490 x 192 пикселей. Band 8 поддерживает функцию Always on Display и может обеспечивать пиковую яркость 600 нит. Аналогично Band 7 доступно отслеживание здоровья и физической формы. Акселерометр Band 8 помогает отслеживать ваши движения в режиме реального времени и корректировать режим тренировки.
Время автономной работы батареи составляет 16 дней при обычном использовании и 6 дней при включенном режиме AOD. Зарядка осуществляется с помощью фирменного двухконтактного зарядного устройства, которое обещает полную зарядку за один час. Также отметим несколько официальных вариантов ремешков в различных стилях из кожи, нейлоновой ткани и металла. Дополнительно Xiaomi предлагает подвесной аксессуар, а также зажим, который можно прикрепить к обуви для более точного отслеживания и мониторинга положения.
Цена Xiaomi Band 8 составит 40 евро.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
08.09. [Новости компаний] Деглобализация: Китай, похоже, расширяет ограничения на использование iPhone в стране / MForum.ru
07.09. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro / MForum.ru
06.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области / MForum.ru
14.08. [Новости компаний] Тренды: Интерфейс Xiaomi для рынка Китая блокирует установку Telegram / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G представят 22 сентября / MForum.ru
15.09. [Новинки] Анонсы: Объявлены цена и дата анонса Ulefone Armor 22 / MForum.ru
13.09. [Новинки] Анонсы: AirPods Pro 2nd Gen – теперь тоже с USB Type-C / MForum.ru