Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения

MForum.ru
02.10.2023,
Nokia выпустила два промышленных телефона с прочной конструкцией. Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 представляют собой новинками для промышленного применения, где требуется надежность. Технологическим партнером является i.safe MOBILE Gmbh.
Новинки относятся к категории EX, используют одну и ту же техническую платформу и прошли строгие испытания. Новинки одобрены как отвечающие требованиям к подключению для таких отраслей, как горнодобывающая, нефтегазовая и химическая. Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 можно безопасно использовать во взрывоопасных производствах разного уровня, включая зоны 1 или зоне 2 по классификации ATEX. Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 поддерживают современные диапазоны частот и получили необходимые сертификаты.
Nokia IS540.1 оснащен 6-дюймовым экраном, защищенным стеклом Gorilla Glass 3. Аппарат базируется на двухъядерном чипе Qualcomm QCM6490 с показателями производительности на уровне Snapdragon 778. Модель оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.
Камера Nokia IS540.1 включает в себя основной сенсор разрешением 48 Мп с автофокусом и фронтальную камеру разрешением 5 Мп. За автономность отвечает съемный аккумулятор емкостью 4400 мАч, хотя ожидаемая продолжительность работы от одной зарядки не указана. Телефон Nokia IS540.1 имеет сходство с Nokia 800 Tough, но с некоторыми улучшениями и новым логотипом.
Остальные спецификации, информация о ценах и сроках доступности не раскрывается. Впрочем, с учетом специфичности аппаратов соотносить их цены/спецификации с массовыми моделями смысла не имеет.
© Антон Печеровый,
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