Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения

02.10.2023, MForum.ru

Nokia выпустила два промышленных телефона с прочной конструкцией. Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 представляют собой новинками для промышленного применения, где требуется надежность. Технологическим партнером является i.safe MOBILE Gmbh.

Новинки относятся к категории EX, используют одну и ту же техническую платформу и прошли строгие испытания. Новинки одобрены как отвечающие требованиям к подключению для таких отраслей, как горнодобывающая, нефтегазовая и химическая. Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 можно безопасно использовать во взрывоопасных производствах разного уровня, включая зоны 1 или зоне 2 по классификации ATEX. Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 поддерживают современные диапазоны частот и получили необходимые сертификаты.

Nokia IS540.1 оснащен 6-дюймовым экраном, защищенным стеклом Gorilla Glass 3. Аппарат базируется на двухъядерном чипе Qualcomm QCM6490 с показателями производительности на уровне Snapdragon 778. Модель оснащена 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Камера Nokia IS540.1 включает в себя основной сенсор разрешением 48 Мп с автофокусом и фронтальную камеру разрешением 5 Мп. За автономность отвечает съемный аккумулятор емкостью 4400 мАч, хотя ожидаемая продолжительность работы от одной зарядки не указана. Телефон Nokia IS540.1 имеет сходство с Nokia 800 Tough, но с некоторыми улучшениями и новым логотипом.

Остальные спецификации, информация о ценах и сроках доступности не раскрывается. Впрочем, с учетом специфичности аппаратов соотносить их цены/спецификации с массовыми моделями смысла не имеет.