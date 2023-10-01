Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили

MForum.ru
01.10.2023,
Xiaomi выпустила серию новейших гаджетов в Чили. Всего через несколько дней после анонса Xiaomi 13T, производитель анонсировала еще больше новых продуктов, включая Pad 6, Smart Band 8 и Smart Band 8 Active.
Xiaomi Watch 2 Pro оснащены чипсетом Snapdragon W5+ Gen 1 и работают под управлением Wear OS на базе собственной платформы MIUI от Xiaomi. Новинка получила 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 466 x 466 пикселей и плотностью изображения 326 ppi. Новинка поддерживает 150 различных спортивных режимов, а также такие функции, как мониторинг ЭКГ, отслеживание сердечного ритма, мониторинг температуры тела и отслеживание сна. Через LTE-версию пользователи могут совершать голосовые вызовы и отправлять текстовые сообщения. Однако, для рынка Чили доступна версия Xiaomi Watch 2 Pro только с поддержкой Bleutooth. Цена – 279 990 CLP, что составляет $314.
Xiaomi Pad 6 оснащен 11-дюймовым экраном разрешением WQHD+, частотой обновления 144 Гц и совместим с Dolby Vision. Новинка базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 870, а его программная основа – Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14. Xiaomi Pad 6 получил до четырех мощных динамиков с Dolby Atmos, аккумулятор емкостью 8840 мАч и совместим с быстрой зарядкой 33 Вт с помощью прилагаемого зарядного устройства. Цена 369 990 песо, $415, за версию с памятью 6/128 ГБ. В рамках стартового предложения Xiaomi предлагает совершенно бесплатно оригинальную клавиатуру и умную ручку Xiaomi Smart Pen 2-го поколения.
Xiaomi Smart Band 8 обещает до 16 дней автономной работы и поддерживает быструю зарядку, что позволяет полностью зарядить устройство всего 60 минут. Xiaomi Smart Band 8 имеет более 150 спортивных режимов и водонепроницаемость до 5 атм. Отличительной особенностью Band 8 является специальный режимом, позволяющий закрепить его на шнурках кроссовок для отслеживания беговой активности. Новый Xiaomi Smart Band 8 поступит в Чили по цене 39 990 песо, что составляет $45.
Xiaomi Smart Band 8 Active представляет собой более дешевую альтернативу Smart Band 8. Новинка оснащена 1,47-дюймовым ЖК-экраном с поддержкой более 100 циферблатов, поддерживает более 50 спортивных режимов, 14 дней автономной работы и водонепроницаемость 5 атм. В Чили он будет продаваться по цене 24 990 песо, что составляет $28.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
28.09. [Новости компаний] Розница: Big Data МТС показала - в России начали чаще обновлять смартфоны / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
08.09. [Новости компаний] Деглобализация: Китай, похоже, расширяет ограничения на использование iPhone в стране / MForum.ru
07.09. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru
18.09. [Новинки] Анонсы: Honor 90 5G появился в Индии / MForum.ru
18.09. [Новинки] Слухи: Tecno Phantom V Flip 5G представят 22 сентября / MForum.ru