Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили

01.10.2023, MForum.ru

Xiaomi выпустила серию новейших гаджетов в Чили. Всего через несколько дней после анонса Xiaomi 13T, производитель анонсировала еще больше новых продуктов, включая Pad 6, Smart Band 8 и Smart Band 8 Active.

Xiaomi Watch 2 Pro оснащены чипсетом Snapdragon W5+ Gen 1 и работают под управлением Wear OS на базе собственной платформы MIUI от Xiaomi. Новинка получила 1,43-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 466 x 466 пикселей и плотностью изображения 326 ppi. Новинка поддерживает 150 различных спортивных режимов, а также такие функции, как мониторинг ЭКГ, отслеживание сердечного ритма, мониторинг температуры тела и отслеживание сна. Через LTE-версию пользователи могут совершать голосовые вызовы и отправлять текстовые сообщения. Однако, для рынка Чили доступна версия Xiaomi Watch 2 Pro только с поддержкой Bleutooth. Цена – 279 990 CLP, что составляет $314.

Xiaomi Pad 6 оснащен 11-дюймовым экраном разрешением WQHD+, частотой обновления 144 Гц и совместим с Dolby Vision. Новинка базируется на процессоре Qualcomm Snapdragon 870, а его программная основа – Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14. Xiaomi Pad 6 получил до четырех мощных динамиков с Dolby Atmos, аккумулятор емкостью 8840 мАч и совместим с быстрой зарядкой 33 Вт с помощью прилагаемого зарядного устройства. Цена 369 990 песо, $415, за версию с памятью 6/128 ГБ. В рамках стартового предложения Xiaomi предлагает совершенно бесплатно оригинальную клавиатуру и умную ручку Xiaomi Smart Pen 2-го поколения.

Xiaomi Smart Band 8 обещает до 16 дней автономной работы и поддерживает быструю зарядку, что позволяет полностью зарядить устройство всего 60 минут. Xiaomi Smart Band 8 имеет более 150 спортивных режимов и водонепроницаемость до 5 атм. Отличительной особенностью Band 8 является специальный режимом, позволяющий закрепить его на шнурках кроссовок для отслеживания беговой активности. Новый Xiaomi Smart Band 8 поступит в Чили по цене 39 990 песо, что составляет $45.

Xiaomi Smart Band 8 Active представляет собой более дешевую альтернативу Smart Band 8. Новинка оснащена 1,47-дюймовым ЖК-экраном с поддержкой более 100 циферблатов, поддерживает более 50 спортивных режимов, 14 дней автономной работы и водонепроницаемость 5 атм. В Чили он будет продаваться по цене 24 990 песо, что составляет $28.