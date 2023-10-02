Развитие сетей: МТС о развитии сети в Забайкальском крае - модернизация на севере Читы

MForum.ru
02.10.2023,
МТС сообщает об улучшении сети LTE на севере Читы. Скорость мобильного интернета, по данным компании, выросла на 30% в микрорайонах Гвардейский, Северный, расположенных возле Каштакской кольцевой развязки.
Такого результата оператор добился за счет установки дополнительного оборудования на севере Читы, где сосредоточены микрорайоны с плотной многоэтажной застройкой, а также дачные товарищества и городские поселки.
В рамках проведенных работ, скорости мобильного доступа к интернету выросли также в центре Читы в районе Соборного проезда, а также на 2-й Задорожной улице в Ингодинском районе.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: МТС развитие сетей Забайкальский край
--
Публикации по теме:
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон в Забайкалье - поселок Сбега / MForum.ru
28.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - оператор ускорил мобильный интернет в приграничном Забайкальске / MForum.ru
10.08. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - Черемхово, Золотореченск и Хадакта / MForum.ru
28.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МТС в Забайкалье - связь обеспечена в селе Бырка / MForum.ru
19.07. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон обеспечил LTE железнодорожную станцию Бушулей в Забайкальском крае / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Google Pixel 8 Pro замечен в Geekbench / MForum.ru
03.10. [Новинки] Слухи: Видео распаковки Google Pixel 8 появилось в сети / MForum.ru
02.10. [Новинки] Анонсы: Nokia HHRA501x и Nokia IS540.1 – прочные телефоны для индустриального применения / MForum.ru
01.10. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 6, Smart Band 8, Smart Band 8 Active представлены в Чили / MForum.ru
28.09. [Новинки] Анонсы: Представлены наушники Meizu LP41 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Xiaomi Watch 2 Pro и объявлено о глобальном релизе Smart Band 8 / MForum.ru
27.09. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 13T и 13T Pro представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A05 и Galaxy A05s представлены официально / MForum.ru
26.09. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy Tab S9 FE / MForum.ru
25.09. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Pro 5G представят 26 сентября / MForum,ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Tecno Phantom V Flip – первый смартфон-раскладушка от Tecno / MForum.ru
22.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Garmin vivoactive 5 с AMOLED-дисплеем, NFC и 11 днями автономной работы / MForum.ru
22.09. [Новинки] Слухи: Micromax возвращается на рынок Индии с первым 5G-смартфоном бренда / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Появились подробности о Samsung Galaxy A05 / MForum.ru
21.09. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A15 замечен на рендерах / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Начались предпродажи Honor V Purse / MForum.ru
20.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Itel S23+ с 6,78-дюймовым изогнутым дисплеем / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Oppo A2x и A2m замечены в TENAA / MForum.ru
19.09. [Новинки] Слухи: Honor 100 Pro с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 появится в ноябре / MForum.ru
19.09. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y17s с Helio G85 и камерой 50 Мп / MForum.ru