Развитие сетей: МТС о развитии сети в Забайкальском крае - модернизация на севере Читы

02.10.2023, MForum.ru

МТС сообщает об улучшении сети LTE на севере Читы. Скорость мобильного интернета, по данным компании, выросла на 30% в микрорайонах Гвардейский, Северный, расположенных возле Каштакской кольцевой развязки.

Такого результата оператор добился за счет установки дополнительного оборудования на севере Читы, где сосредоточены микрорайоны с плотной многоэтажной застройкой, а также дачные товарищества и городские поселки.

В рамках проведенных работ, скорости мобильного доступа к интернету выросли также в центре Читы в районе Соборного проезда, а также на 2-й Задорожной улице в Ингодинском районе.

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теги: МТС развитие сетей Забайкальский край

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