Анонсы: Представлен OnePlus Pad Go с 11,35-дюймовым дисплеем

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Анонсы: Представлен OnePlus Pad Go с 11,35-дюймовым дисплеем

09.10.2023, MForum.ru

Компания OnePlus анонсировала планшетный компьютер OnePlus Pad Go. Позиционируемый как доступный планшет, OnePlus Pad Go предлагает более скромные характеристики, чем OnePlus Pad, но гораздо более привлекательную стартовую цену.

Анонсы: Представлен с 11,35-дюймовым дисплеем

Pad Go оснащен 11,35-дюймовым IPS-дисплеем разрешением 1720 x 2408 точек, частотой обновления 90 Гц и соотношением сторон 7:5. OnePlus также добавил четыре динамика с Dolby Atmos и фронтальную камеру разрешением 8 МП.

Анонсы: Представлен с 11,35-дюймовым дисплеем

Внутри разместился чипсет MediaTek Helio G99, 8 ГБ оперативной памяти и 128 либо 256 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить с помощью слота для карт microSD. На задней панели расположена основная камера с разрешением 8 МП, расположенная внутри большого кольца.

Анонсы: Представлен с 11,35-дюймовым дисплеем

OnePlus Pad Go работает под управлением Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.2 предлагающей ряд интересных функций, таких как зеркальное отображение экрана, общий доступ к файлам и буфер обмена между устройствами для совместимых телефонов OnePlus. Аккумулятор Pad Go представляет собой батарею емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 33 Вт.

OnePlus Pad go выпускается в единственном цвете Twin Mint и стоит в Индии от 19 999 индийских рупий (240 долларов США) за комплектацию только с Wi-Fi и 128 ГБ встроенной памяти. Модель с поддержкой LTE-сетей и 256 Гб встроенной памяти обойдется в 23 999 индийских рупий (288 долларов США). Информации о планах продаж OnePlus Pad Go за пределами Индии пока нет.

Анонсы: Представлен с 11,35-дюймовым дисплеем

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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