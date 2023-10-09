Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+ со стартовой ценой 12 999 рупий представлены в Индии

MForum.ru
09.10.2023,
Компания Samsung представила в Индии серию планшетов Galaxy Tab A9, включающую две модели: Galaxy Tab A9 и Tab A9+. Базовая модель поддерживает сети 4G LTE, а Tab A9+ представляет собой устройство с поддержкой 5G.
Galaxy Tab A9 оснащен 8,7-дюймовой ЖК-панелью разрешением 800 x 1340 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он базируется на чипсете Helio G99 и оснащен аккумулятором емкостью 5100 мАч, поддерживающим зарядку 15 Вт. Фоточасть включает в себя 2-мегапиксельную фронтальную камеру и 8-мегапиксельную камеру на задней панели. Толщина Tab A9 – 8 мм, вес – 366 граммов.
Galaxy Tab A9+ оснащен 11-дюймовым ЖК-экраном разрешением 1920x1200 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Внутри разместились чип Snapdragon 695 и аккумулятор емкостью 7040 мАч с зарядкой 15 Вт. Tab A9+ оснащен 5-мегапиксельной камерой спереди и 8-мегапиксельной камерой на задней панели. Толщина Galaxy Tab A9+ – 6,9 мм, вес – 510 граммов. Также отметим четыре стереодинамика настроенными AKG.ОС обоих новинок – Android 13 с оболочкой One UI.
Galaxy Tab A9 доступен в двух вариантах: 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ встроенной памяти (только Wi-Fi) и 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ встроенной памяти (Wi-Fi + 4G). Эти варианты стоят 12 999 рупий (~ 156 долларов США) и 13 999 рупий (~ 168 долларов США) соответственно.
Информации о версиях Samsung Galaxy Tab A9+ пока нет. Скорее всего, устройство будет выпускаться в нескольких вариантах, таких как 4 ГБ ОЗУ + 64 ГБ встроенной памяти (только Wi-Fi), 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти (как Wi-Fi + 5G, так и только Wi-Fi). Цена пока объявлена только для варианта 8 ГБ + 128 ГБ только с Wi-Fi – купить этот планшет можно будет за 20 999 рупий (~ 252 доллара США).
Из особенностей отменим отсутствие в комплекте поставки зарядного устройства. Цветовая гамма включает три цвета: темно-синий, серый и серебристый. Поставки планшетов серии Tab A9 начнутся 18 октября. В рамках старта продаж индийским покупателям предлагается выгода в размере 1000 рупий при покупке Tab A9 и 3000 рупий для желающих купить Tab A9+.
© Антон Печеровый,
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