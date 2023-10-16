Развитие сетей: МТС в Забайкалье - новая BS на станция Борзя

16.10.2023, MForum.ru

МТС рассказала о развертывании нового телеком-оборудования на въезда в Борзю - крупный города на юге Забайкалья, где находится узловая железнодорожная станция и проходит федеральная трасса. По данным компании, это подняло скорость мобильного интернета в северной части Борзи в 1,5 раза.

Борзя - узловая железнодорожная станция - от нее магистрали идут в Китай: через Соктуй-Харанор-Даурию и далее через Забайкальский и через Хара-Торум и Соловьевск. Путь на северо-запад ведет в столицу края Читу и до поселка Александровский Завод. Транспортные автомагистрали направляют пассажирский и грузовой транспорт к федеральной трассе А-350 "Чита-Забайкальск-Китай".

Новая базовая станция МТС обеспечивает покрытием въезд в Борзю.

«Южное направление в Забайкалье востребовано среди туристов и транспортных компаний. После смягчения процедуры пересечения границы с Китаем здесь возросло количество пассажирского и грузового транспорта. Мы устанавливаем дополнительное телеком-оборудование и улучшаем качество связи в транзитных городах», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.

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теги: развитие сетей МТС Забайкальский край

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