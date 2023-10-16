Развитие сетей: МТС в Забайкалье - новая BS на станция Борзя

MForum.ru
16.10.2023,
МТС рассказала о развертывании нового телеком-оборудования на въезда в Борзю - крупный города на юге Забайкалья, где находится узловая железнодорожная станция и проходит федеральная трасса. По данным компании, это подняло скорость мобильного интернета в северной части Борзи в 1,5 раза.
Борзя - узловая железнодорожная станция - от нее магистрали идут в Китай: через Соктуй-Харанор-Даурию и далее через Забайкальский и через Хара-Торум и Соловьевск. Путь на северо-запад ведет в столицу края Читу и до поселка Александровский Завод. Транспортные автомагистрали направляют пассажирский и грузовой транспорт к федеральной трассе А-350 "Чита-Забайкальск-Китай".
Новая базовая станция МТС обеспечивает покрытием въезд в Борзю.
«Южное направление в Забайкалье востребовано среди туристов и транспортных компаний. После смягчения процедуры пересечения границы с Китаем здесь возросло количество пассажирского и грузового транспорта. Мы устанавливаем дополнительное телеком-оборудование и улучшаем качество связи в транзитных городах», - отметил директор филиала МТС в Забайкальском крае Дмитрий Смагин.
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теги: развитие сетей МТС Забайкальский край
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