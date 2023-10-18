Слухи: Раскрыты основные характеристики Honor X50 GT

18.10.2023, MForum.ru

Honor работает над анонсом нескольких новых смартфонов в Китае к концу этого года. В число предстоящих новинок входят Honor Play 8T Pro, Honor X50 GT, Honor 100 GT, Honor 100 и 100 Pro. И X50 GT, похоже, является одним из первых, кто будет официально анонсирован, подробности о нем уже появились на JD.com.

Согласно листингу JD, Honor X50 GT будет оснащен 6,81-дюймовым дисплеем. В списке не указано, будет ли устройство оснащено ЖК-панелью или OLED-панелью. Разрешение экрана составит Full HD+ 2388 x 1080 пикселей.

Внутри будет установлен довольно старый чипсет Snapdragon 888, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. За автономность будет отвечать АКБ емкостью 4800 мАч, информации о возможностях быстрой зарядки пока нет. Также JD упоминает 16-мегапиксельную фронтальную камеру и 50-мегапиксельную камеру на задней панели.

В части цены речь идет о сумме в 1898 юаней ($259), что является не чем иным, как стартовой ценой.

Что касается дизайна, ранее в этом месяце типстер сообщил, что предстоящий телефон серии Honor X50, видимо речь идет о X50 GT, получит дизайн передней панели от Honor X50, а дизайн задней панели будет вдохновлен Huawei Mate X5. Таким образом, можно предположить, что X50 GT будет оснащен OLED-дисплеем, что станет шагом вперед относительно X40 GT. Анонс может состояться либо к концу этого месяца, либо в начале ноября.