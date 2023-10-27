Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально

MForum.ru
27.10.2023,
Несколько месяцев назад компания HMD выпустила в Индии телефон Nokia 105 (2023) с поддержкой индийской системы Unified Payments Interface (UPI) для мгновенных платежей. Он поставляется с 123PAY, позволяющим совершать платежи UPI без доступа в Интернет. Модель Nokia 105 Classic также поддерживает платежи UPI и оснащена встроенным приложением UPI.
HDM заявляет, что Nokia 105 Classic «прошёл строгие испытания на долговечность, чтобы выдержать даже самые суровые условия, гарантируя бесперебойное соединение независимо от обстоятельств». Он также имеет достаточное расстояние между кнопками на клавиатуре, чтобы пользователям было легче набирать номер и отправлять текстовые сообщения даже в темноте.
HMD еще не раскрыла подробные характеристики Nokia 105 Classic, но бренд заявил, что телефон будет доступен в четырех вариантах с одной и двумя SIM-картами, а также с зарядным устройством и без него. Из спецификаций упомянуто лишь FM-радио и аккумулятор емкостью 800 мАч, который позволяет «непрерывно разговаривать от восхода до заката». Впрочем, вряд ли он будет отличаться от аналогичных моделей.
Nokia 105 Classic уже доступен в Индии в синем и угольном цветах по цене от 999 индийских рупий ($12). HMD предлагает гарантию замены устройства в течение 1 года при покупке.
© Антон Печеровый,
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