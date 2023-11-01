MForum.ru
01.11.2023,
Samsung Galaxy Tab A9+ появился на прилавках в Южной Корее. Планшет поставляется в одной конфигурацией памяти 4 ГБ/64 ГБ в графитовом и серебристом цветах, причем последний доступен эксклюзивно на официальном корейском веб-сайте Samsung. Цена Samsung Galaxy Tab A9+ в модификации только с Wi-Fi составляет 368 500 вон ($270), версии 5G – 418 000 вон ($310).
Samsung Galaxy Tab A9+ базируется на процессоре Snapdragon 695 SoC и работает под управлением Android 13 One UI 5.1 из коробки. Планшет оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем частотой 90 Гц и разрешением 1920x1200 пикселей.
Samsung Galaxy Tab A9+ снабжен специальным слотом для карт памяти microSD (для расширения памяти до 1 ТБ) и оснащен двумя камерами: 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной для селфи. Также отметим четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и разъем для наушников 3,5 мм. За автономность отвечает АКБ емкостью 7040 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
31.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip5 Retro – воспоминание о Samsung E700 / MForum.ru
27.10. [Новости компаний] Услуги: В МТС реализовали звонки на- и с умных часов под тем же номером, что и в смартфоне / MForum.ru
12.10. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S24 Ultra с чипсетом Snapdragon появился на Geekbench / MForum.ru
10.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor Play 50 Plus с чипсетом Dimensity 6020 и 50 Мп камерой / MForum.ru
09.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9 и Galaxy Tab A9+ со стартовой ценой 12 999 рупий представлены в Индии / MForum.ru
01.11. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9+ дебютировал на домашнем рынке / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy Z Flip5 Retro – воспоминание о Samsung E700 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 11 SE с 90 Гц OLED-дисплеем и 108 Мп камерой представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Анонсы: Vivo Y200 представлен в Индии / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Nokia 105 Classic представлен официально / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Представлена глобальная версия Vivo V29e / MForum.ru
26.10. [Новинки] Анонсы: Vivo T2 появился в России / MForum.ru
25.10. [Новинки] Слухи: Китайская версия Vivo Y100 появится 27 ноября / MForum.ru
25.10. [Новинки] Анонсы: Oppo A2m представлен официально / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Lenovo Xiaoxin Pad 2024 с 11-дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Слухи: В работе Nubia Z60, Z60 Ultra и Z60 Fold / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Y78T на базе Snapdragon 6 Gen 1 с АКБ 6000 мАч / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 20 Classic с чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и 16 Гб ОЗУ / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Doogee V30 Pro – защищенный смартфон за $999 / MForum.ru
19.10. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor X9b со 12 Гц 6,78-дюймовым OLED-дисплеем / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Появились подробности об анонсе серии Vivo X100 / MForum.ru
18.10. [Новинки] Слухи: Раскрыты основные характеристики Honor X50 GT / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Nubia Z60 на Snapdragon 8 Gen 3 получит подэкранную камеру / MForum.ru
17.10. [Новинки] Слухи: Объявлена дата анонса Honor Play 8T и подтверждены основные характеристики / MForum.ru
16.10. [Новинки] Анонсы: Представлены умные часы Polar Vantage V3 / MForum.ru