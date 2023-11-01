Анонсы: Samsung Galaxy Tab A9+ дебютировал на домашнем рынке

01.11.2023, MForum.ru

Samsung Galaxy Tab A9+ появился на прилавках в Южной Корее. Планшет поставляется в одной конфигурацией памяти 4 ГБ/64 ГБ в графитовом и серебристом цветах, причем последний доступен эксклюзивно на официальном корейском веб-сайте Samsung. Цена Samsung Galaxy Tab A9+ в модификации только с Wi-Fi составляет 368 500 вон ($270), версии 5G – 418 000 вон ($310).

Samsung Galaxy Tab A9+ базируется на процессоре Snapdragon 695 SoC и работает под управлением Android 13 One UI 5.1 из коробки. Планшет оснащен 11-дюймовым ЖК-дисплеем частотой 90 Гц и разрешением 1920x1200 пикселей. Samsung Galaxy Tab A9+ снабжен специальным слотом для карт памяти microSD (для расширения памяти до 1 ТБ) и оснащен двумя камерами: 8-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной для селфи. Также отметим четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos и разъем для наушников 3,5 мм. За автономность отвечает АКБ емкостью 7040 мАч с быстрой зарядкой 15 Вт.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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