Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 13C

MForum.ru
07.11.2023,
Ожидается, что Redmi представит смартфон среднего класса Redmi 13C в ближайшие несколько дней. В преддверии запуска устройство появилось на Amazon, где раскрыта его цена, внешний вид и характеристики.
Согласно списку Amazon, Redmi 13C будет поставляться в двух вариантах: с 4 ГБ ОЗУ + 128 ГБ встроенной памяти и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ встроенной памяти. Эти варианты будут стоить 130 евро и 150 евро, соответственно. Цветовая гамма модели включает в себя черный Midnight Black и синий Navy Blue. Впрочем, могут быть и другие цвета – одна из недавних утечек показала, что устройство будет доступно в четырех цветах: черный, синий, светло-зеленый и голубой.
Redmi 13C оснащен 6,74-дюймовой ЖК-панелью разрешением HD+ 720x1600 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Устройство базируется на чипсете Helio G85, за автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Дактилоскопический сенсор находится на боковой грани. ОС – Android 13 с оболочкой MIUI 14.
Конфигурация тыловой камеры включает в себя основной сенсор разрешением 50 Мп и пару сенсоров разрешением 2 Мп, служащих для определения глубины сцены и макросъемки. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная фронтальная камера.
Также отметим наличие до 4 ГБ виртуальной оперативной памяти, слот для карт microSD, поддержку двух SIM-карт, 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS, порт USB-C. и аудиоразъем 3,5 мм. Размеры 168 x 78 x 8,09 мм, вес 192 грамма. Таким образом, Redmi 13C — это не что иное, как обновленная версия Poco C65, которая только что официально вышла на мировой рынок.
© Антон Печеровый,
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