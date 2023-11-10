Анонсы: Xiaomi 13C оценен в 115 евро

MForum.ru
10.11.2023,
Похоже, что Xiaomi представит устройства серии Redmi 13, начиная снизу и двигаясь вверх. Первой моделью линейки стал смартфон начального уровня Redmi 13C, который поступил в продажу в Нигерии. Позже новинка появится в других странах.
Внешне Redmi 13C похож на Poco C65, но имеет некоторые отличия. Redmi 13C оснащен 9-нм процессором Helio G99 дополненным 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ оперативной памяти, а также 128 ГБ либо 256 ГБ встроенной памяти.
6,74-дюймовый дисплей новинки поддерживает частоту обновления 90 Гц, в его вырезе разместилась 5 Мп фронтальная камера. Тыловая камера Xiaomi Redmi 13C – 50 МП с диафрагмой f/1,8, в качестве вспомогательного используется датчик глубины разрешением 2 МП.
Емкость аккумулятора – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки 18 Вт. Обратите внимание, речь идет о поддерживаемой мощности зарядки, а не о зарядном устройстве, входящем в комплект поставки. По аналогии с Poco C65, комплектным блоком вполне может оказаться устройство с максимальной мощностью 10 Вт.
В Нигерии Xiaomi Redmi 13C продается в черном и клеверно-зеленом цветах. Базовая версия 4/128 ГБ обойдется порядка 114 евро, версия 8/256 ГБ —125 евро.
© Антон Печеровый,
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