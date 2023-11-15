Слухи: Vivo V30 со Snapdragon 7 Gen 3 замечен в Geekbench

15.11.2023, MForum.ru

В прошлом месяце Qualcomm анонсировала флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 3, а смартфоны серий Xiaomi 14 и iQOO 12 с новым чипом уже официально представлены в Китае. Тем временем, Qualcomm готовится к анонсу двух новых чипов, среди которых Snapdragon 7 Gen 3, а смартфон Vivo V30 на его основе уже замечен в Geekbench.

В более раннем отчете сообщалось, что Vivo работает над Vivo V30 и Vivo 30 Pro, которые скрываются за номерами моделей V2318 и V2319. Теперь предполагаемый Vivo V30 появился в базе данных теста Geekbench Vulkan, измеряющего производительность графического процессора. Устройство набрало 4167 баллов в тесте Vulkan.

Тест показал, что устройство оснащено чипом Qualcomm (по-видимому, представляющему собой будущий набор микросхем Snapdragon 7 Gen 3), 12 ГБ оперативной памяти и работает под управлением Android 14. В деталях о чипсете указаны высокопроизводительное ядро с частотой 2,63 ГГц, три ядра, работающие на частоте 2,40 ГГц, и четыре энергоэффективных ядра частотой 1,80 ГГц. За графику отвечает чип Adreno 720.

Также чипсет Snapdragon 7 Gen 3 ожидается в активе Vivo S18, а Vivo V30 может стать улучшенной версией этого смартфона. Анонс может состояться в первом квартале 2024 года на некоторых мировых рынках, включая Индию.