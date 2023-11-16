Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro

MForum.ru
16.11.2023,
В октябре Redmi представила серию смартфонов Redmi Note 13. В нее вошли Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Следующим представителем серии станет Redmi Note 13R Pro. Официальной информации об этом устройстве пока нет, хотя согласно листингу China Telecom анонс ожидается 20 ноября.
Согласно листингу China Telecom, Redmi Note 13R Pro (номер модели: 2311FRAFDC) получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. На передней панели разместится 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — 108-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный вспомогательный объектив.
Внутри Redmi Note 13R Pro ожидается чипсет MediaTek MT6833P (скорее всего речь идет о Dimensity 6080), 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость АКБ составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт (по данным 3C).
Дактилоскопический сенсор разместится на боковом торце. Габариты новинки составят 161,11 х 74,95 х 7,73 мм, а вес — 174,3 грамма. Программная часть – Android 13 с оболочкой MIUI 14 поверх нее.
Что касается цен, новинка будет доступна только в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ, ее цена составит 1999 юаней ($275). Купить новинку можно будет в цветах Midnight Black (черный), Time Blue (синий) и Morning Light Gold (золотистый).
© Антон Печеровый,
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