Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro

MForum.ru

Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro

16.11.2023, MForum.ru

В октябре Redmi представила серию смартфонов Redmi Note 13. В нее вошли Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+. Следующим представителем серии станет Redmi Note 13R Pro. Официальной информации об этом устройстве пока нет, хотя согласно листингу China Telecom анонс ожидается 20 ноября.

Слухи: В сети появились подробности о Redmi Note 13R Pro

Согласно листингу China Telecom, Redmi Note 13R Pro (номер модели: 2311FRAFDC) получит 6,67-дюймовый OLED-дисплей разрешением Full HD+ (1080x2400 пикселей) с частотой обновления 120 Гц. На передней панели разместится 16-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — 108-мегапиксельная основная камера и 2-мегапиксельный вспомогательный объектив.

Внутри Redmi Note 13R Pro ожидается чипсет MediaTek MT6833P (скорее всего речь идет о Dimensity 6080), 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти с возможностью расширения картами microSD. Емкость АКБ составит 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 33 Вт (по данным 3C).

Дактилоскопический сенсор разместится на боковом торце. Габариты новинки составят 161,11 х 74,95 х 7,73 мм, а вес — 174,3 грамма. Программная часть – Android 13 с оболочкой MIUI 14 поверх нее.

Что касается цен, новинка будет доступна только в конфигурации 12 ГБ + 256 ГБ, ее цена составит 1999 юаней ($275). Купить новинку можно будет в цветах Midnight Black (черный), Time Blue (синий) и Morning Light Gold (золотистый).

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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