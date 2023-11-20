Анонсы: Redmi Note 13R Pro представлен официально

20.11.2023, MForum.ru

Без громких объявлений компания Redmi представила на китайском рынке смартфон Redmi Note 13R Pro. Релиз последовал за октябрьским запуском Redmi Note 13, Note 13 Pro и Note 13 Pro+.

Redmi Note 13R Pro оснащен 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с круглым вырезом под фронтальную камеру. Разрешение экрана Full HD+ (2400 x 1080 пикселей), частота обновления до 120 Гц, яркость до 1000 нит, коэффициент контрастности 5 000 000:1, мгновенная частота дискретизации касания 2160 Гц, затемнение PWM 1920 Гц.

Redmi Note 13R Pro базируется на чипсете Dimensity 6080 и оснащен 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с зарядкой 33 Вт, а работает новинка под управлением Android 13 на базе MIUI 14.

Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп. Сдвоенная тыловая камера включает 108-мегапиксельный основной сенсор с поддержкой 3-кратного зума и 2-мегапиксельный датчик глубины сцены. Кроме того, новинка оснащена боковым датчиком отпечатков пальцев, ИК-передатчиком, портом USB-C, аудиоразъемом 3,5 мм, двумя SIM-картами с поддержкой 5G, Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.3. Ее размеры 161,11 х 74,95 х 7,73 мм, вес 175 граммов.

Цена Redmi Note 13R Pro установлена на уровне 1999 юаней (~ 280 долларов США). Купить новинку можно в трех цветах: черном Midnight Black, голубом Time Blue и золотистом Morning Light Gold. Есть предположения, что на индийском рынке эта новинка может быть переименована в POCO X6 Neo, а разрешение основного сенсора ее камеры составит 64 Мп. На мировом рынке Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+ могут дебютировать как Poco X6 5G и Poco X6 Pro 5G, соответственно.