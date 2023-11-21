5G SA: UScellular тестирует ядро SA 5G и сегментацию

21.11.2023, MForum.ru

Американский оператор UScellular приступил к тестированию решения 5G SA, что должно стать шагом на пути к предоставлению услуг домашнего интернета и фиксированного беспроводного доступа (FWA) на базе сегментации сети. Компания разрабатывала решение ядра SA 5G несколько лет, вслед за его тестированием планируется приступить к полноформатному развертыванию. Об этом сообщает Mobile World Live.

Ядро позволит UScellular предлагать один сегмент сети клиентам FWA, другой - пользователям мобильной связи 5G, третий - предприятиям.

Отдельные сегменты или логические сети можно создавать поверх физической сети, настраивая ее так, чтобы обеспечить наилучшее качество обслуживания каждому из клиентов и оптимизировать доставку услуг, что уменьшило бы затраты оператора на предоставление услуг уникальным клиентам оператора.

Оператор готовится активировать сегментацию на ядре SA 5G и, что очень вероятно, использовать эту технологию для домашнего интернет-сервиса.

Если все пойдет хорошо, то далее будет внедрено использование сегментации при оказании услуг мобильным клиентам.

UScellular выбрала для создания ядра SA 5G решение Nokia, но также развернула базовые станции Ericsson и Samsung.

Интеграция и тестирование всех этих решений требует времени, причем в UScellular не собираются спешить, чтобы убедиться в том, что у клиента не останется неприятного опыта.

Хотя от ядра SA 5G с поддержкой сегментации ожидают в том числе, возможности получения дополнительного дохода, не менее важный аспект это возможность оптимизации прибыли оператора за счет снижения затрат.

В настоящее время T-Mobile US это единственный оператор в стране, который развернул сеть SA 5G и объявил о планах развертывания бета-тестирования технологии сегментации в сентябре 2023 года.

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теги: SA 5G SA сегментация

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