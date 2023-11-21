Слухи: Redmi Note 13 5G готовится к глобальному релизу

MForum.ru
21.11.2023,
Redmi Note 13 5G от Xiaomi дебютировал в Китае и сейчас готовится к глобальному запуску. Последним обновлением на этом пути является сертификация от сертификационного центра TDRA
Знак одобрения TDRA сопровождается регистрационным номером оборудования «ER26259/23» и номером модели «2312DRAABG». Ранее устройство было замечено во многих региональных сертификационных базах данных, включая NBTC Таиланда, IMDA Сингапура и FCC. Стоит отметить, что благодаря сертификационному органу BIS стало известно о выходе устройства в Индии, хотя и под другим номером модели.
Redmi Note 13 5G, смартфон может похвастаться 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем разрешением Full HD+ (1080 × 2400 пикселей). Благодаря высокой частоте обновления 120 Гц и защите Corning Gorilla Glass 5 он обещает яркое изображение и долговечность. Особенности модели включают аудиоразъем 3,5 мм, инфракрасный датчик и защиту от пыли и брызг по классу IP54.
Внутри устройства находится SoC MediaTek Dimensity 6080, дополненный графическим процессором Mali G57. Варианты хранения варьируются от 128 до 256 ГБ хранилища UFS 2.2 с возможностью расширения с помощью карты microSD. Пользователи могут выбрать конфигурации с 6 ГБ, 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4X, отвечающие различным потребностям. ОС – оболочка MIUI 14 на базе Android 13.
В части камеры новинка может похвастаться основной камерой 100 МП с диафрагмой f/1,7, дополненной датчиком глубины 2 МП и светодиодной вспышкой. За селфи отвечает фронтальная камера разрешением 16 Мп. Питание устройства осуществляется от батареи емкостью 5000 мАч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 33 Вт через порт USB Type-C.
© Антон Печеровый,
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